«معلومات الوزراء»: أزمة الصين وتايوان تهدد الاقتصاد العالمي

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنفوجرافيك جديد يتناول التأثيرات المحتملة حال حدوث صراع بين الصين وتايوان وأثره على الاقتصاد العالمي، حيث تعد الصين من أهم منتجي السلع الزراعية في العالم؛ وجاءت في 2021/2022 ثاني أكبر منتج للقمح في العالم بعد الاتحاد الأوروبي بنحو 137 مليون طن متري، وجاءت في 2021/2022 ثاني أكبر منتج للذرة بحجم إنتاج وصل إلى 270 مليون طن متري.

أزمة الصين وتايوان تهدد الاقتصاد العالمي

وأوضح مركز المعلومات في بيان عنه، أنّ الصين جاءت في 2021 على رأس قائمة الدول في إنتاج العديد من السلع؛ حيث احتلت المرتبة الأولى في إنتاج الصلب بنحو 1033 مليون طن، والمرتبة الأولى في إنتاج الألومنيوم بنحو 39 مليون طن متري، واحتلت المرتبة الأولى في إنتاج الذهب بنحو 370 طنًّا متريًّا، والمركز الأول في إنتاج التيتانيوم بنحو 3 ملايين طن متري.