7 مسؤولين تايوانيين في مرمى عقوبات «بكين».. وتايبيه: فيديو الصين لجزر «بنجهو» حرب إعلامية

فرضت السلطات الصينية، عقوبات على 7 مسؤولين تايوانيين لدعمهم استقلال تايوان، وأوضحت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، نقلا عن مكتب شؤون تايوان في الصين، أن من بين المشمولين بالعقوبات، هسياو بي-كيم، سفيرة تايوان الفعلية لدى واشنطن، وولنجتون كو الأمين العام لمجلس الأمن القومي في تايوان.

الصين تفرض عقوبات على رئيس «مؤسسة تايوان للديمقراطية»

كما فرضت «بكين»، عقوبات على رئيس «مؤسسة تايوان للديمقراطية» والأمين العام لـ «صندوق التعاون الدولي والتنمية» وقال متحدث باسم مكتب «شؤون تايوان»، إن أولئك الذين عوقبوا لن يتمكنوا من زيارة الصين وهونج كونج وماكاو، مشيرا إلى عدم السماح للشركات والمستثمرين المرتبطين بهم بالعمل في الصين.

وأوضح متحدث باسم مكتب العمل التايواني التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن الإجراءات الساعية إلى استقلال تايوان، تشكل أكبر عقبة أمام إعادة توحيد الصين وخطر جسيم على النهضة الوطنية، مضيفا إن عددا قليلا من العناصر الانفصالية المتشددة، من منطلق مصالحهم الخاصة، بذلوا قصارى جهدهم للتواطؤ مع القوى الخارجية في الاستفزازات الداعية إلى استقلال تايوان.

«بكين» لن تتسامح أبدا مع أي نوع من النشاط لتقسيم البلاد

وأشار المتحدث الصيني، إلى أن «بكين» لن تتسامح أبدا مع أى نوع من النشاط لتقسيم البلاد، ولن تسمح أبدا لأى قوة خارجية بالتدخل فى إعادة توحيدها الوطني، ولن تترك مجالا للأنشطة الانفصالية التي تسعى إلى «استقلال تايوان» في أي شكل من الأشكال، مضيفا أن إعادة توحيد الصين هو اتجاه تاريخي وخط صحيح، بينما «استقلال تايوان» يتعارض مع تيار التاريخ، وهو طريق إلى اللامكان.

وتابع المتحدث الصيني قائلا، إن الأسماء المشمولة بالعقوبات التي تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، ليست سوى جزء من القائمة.

وجاءت العقوبات الصينية، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، في خطوة قالت بكين إنها أرسلت إشارة خاطئة إلى القوى المؤيدة لاستقلال الجزيرة.

الخارجية الصينية: سنتخذ إجراءات حازمة وفعالة لحماية سيادتها الوطنية

وأمس الاثنين، حث متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، «وانج ون بين»، «واشنطن» على الالتزام الصارم بمبدأ صين واحدة وبالبيانات المشتركة الثلاثة بين بلاده والولايات المتحدة، والتعامل مع القضايا المتعلقة بتايوان بحكمة، مضيفا إن بلاده ستتخذ إجراءات حازمة وفعالة لحماية سيادتها الوطنية.

بدورها، قالت رئيسة تايوان، «تساي إينج وين»،إن أمن واستقرار المضيق، جوهري للإمدادات العالمية من المعدات التكنولوجية، فيما أشارت وزارة الدفاع التايوانية، إلى أن فيديو الصين لجزر «بنجهو» في الجزيرة حرب إعلامية.