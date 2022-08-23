التعليم تعلن إجراء تعديلات على مناهج الصف الرابع الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تجري بعض التعديلات على مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/2023، حتى تتناسب مع الخطة الزمنية، وبما لا يخل بتحقيق نواتج التعلم.

وأكّدت أنّ ذلك يكون بالتركيز على المفاهيم الكبرى والأنشطة التعليمية، مشيرة إلى أنّه سيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك في ضوء ما نتج عن تقويم تنفيذ منهج الصف الرابع للعام الدراسي الماضي، وفي ظل الحوارات المجتمعية التي دارت حول ذلك، والاستماع إلى آراء المعلمين، ولجنة التعليم بمجلسي النواب والشيوخ، وأساتذة المناهج بكليات التربية.