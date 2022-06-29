«التعليم»: يجب تطوير برامج وأساليب تدريب معلمي الصف الرابع الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتائج وتوصيات التقييم الوطني للصف الرابع الابتدائي، في اللغة العربية والرياضيات، مؤكدة أنه على الرغم من التفاوت في مستويات أداء التلاميذ إلا أن النتائج تشير إلى حاجة هؤلاء التلاميذ إلى مزيد من الجهد التربوي المنظم والهادف لسد الفجوة التي تفصلهم عن تحقيق مستوى توقعات الصف في اللغة العربية والرياضيات.

تحسين مخرجات التعليم المدرسة

وقالت وزارة التعليم، إن هذا الجهد المنظم يجب أن تتعاون فيه جميع الأطراف المعنية بتحسين مخرجات التعليم المدرسة والمنزل والقائمين على تطوير برامج إعداد المعلمين في كليات التربية، وتطوير برامج وأساليب تدريب المعلمين أثناء الخدمة، فضلاً عن جهود مؤسسات المجتمع المدني في دعم المدارس وتحسين بنيتها ومرافقها وجعلها أماكن جادية للتلاميذ ثرية بخبرات التعلم، وأنشطته بما يضمن توجيه التعلم إلى بناء وتطوير الكفايات الأكاديمية والحياتية والعملية لدى التلاميذ، وليس مجرد حشو عقولهم بحقائق ومعلومات نظرية ما تلبث أن تنسى وتتوارى.

نتائج التقييم لرابعة ابتدائي.. 22.5% أنجزو متطلبات النجاح

واستهدف التقييم الوطني في اللغة العربية والرياضيات (GINAMA) قياس معارف ومهارات طلاب الصف الرابع بناء على إتمامهم مناهج اللغة العربية والرياضيات، وتم إجراء تقييم وطني لخط الاساس للصف الرابع الابتدائي من خلال عينة من الطلاب الذين انتقلوا إلي الصف الخامس الابتدائي في ديسمبر 2021، حيث جرى تقييم عينة ممثلة وطنياً مؤلفة من 12 و314 طالبًا لتحديد معارفهم ومهاراتهم المتعلقة.

ووصلت النسبة المئوية للطلاب الذين أنجزو متطلبات النجاح في مادة اللغة العربية 22.5% وكان متوسط تحقق نواتج التعلم 35.5 %، بينما كانت النسبة المئوية للطلاب الذين أنجزو متطلبات النجاح في مادة الرياضيات 32.9% وكان متوسط تحقق نواتج التعلم 32.03، وهذا يعني أن النسبة الأكبر من الطلاب في حاجه لمزيد من الخبرات والجهود التعليمية ليحققوا المستويات المطلوبة للنجاح في المادتين.