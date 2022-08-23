التعليم تحدد أسعار الزي المدرسي للصفوف الأولى للعام الدراسي الجديد

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، خطابًا مهما للإدارات التعليمية، بالأسعار الاسترشادية الخاصة بالزي المدرسي للصفوف الأولى من المراحل الدراسية الأربعة للعام الدراسي المقبل 2022/2023، والمقرر أن يبدأ يوم 1 أكتوبر المقبل.

أسعار الزي المدرسي للصفوف الأولى

وحددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أسعار الزي المدرسي للصفوف الأولى من المراحل الدراسية الأربعة للعام الجديد وهي كالتالي:-

- مرحلة رياض الأطفال التيشرت بكم من 65 جنيها إلى 80 جنيهًا، والبنطلون من 90 إلى 120 جنيهًا.

- مرحلة الصف الأول الابتدائي التيشرت بكم من 75 إلى 90 جنيهًا، والبنطلون من 100 إلى 120 جنيهًا.

- مرحلة الصف الأول الإعدادي التيشرت بكم من 85 إلى 95 جنيهًا، والبنطلون من 110 إلى 130 جنيهًا.

- مرحلة الصف الأول الثانوي التيشرت بكم 95 إلى 100 جنيه، والبنطلون من 130 إلى 150 جنيهًا.

عدم إجبار أولياء الأمور من شراء الزي المدرسي

وشددت مديرية التعليم في الجيزة، على الإدارات التعليمية بعدم إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من المدرسة، وأن يكون الزي للصفوف الأولى من كل مرحلة، والترسية على أقل سعر مقدن دراسات الجدوي للمدارس بالإدارة ذاتها، وألا تقل نسبة القطن فيها عن 65% مراعاة؛ لصحة الطلاب، وأن تكون درجة ثبات الصبغة عالية حتي لا تؤثر على صحتهم وشكل الزي.

أولوان الزي المدرسي للطلاب بمحافظة الجيزة

- مرحلة رياض الأطفال «تيشرت بكم أحمر- بنطلون كحلي».

- مرحلة الابتدائية «تيشرن بكم أصفر - بنطلون كحلي».

- مرحلة الإعدادية «تيشرت وردي بكم - بنطلون كحلي».

- مرحلة الثانوية «تيشرت لبني بكم - بنطلون كحلي».