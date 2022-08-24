دار الإفتاء توضح كيفية إخراج زكاة المال عن سنوات سابقة

نشرت دار الإفتاء المصرية فتوى عبر الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمي بعنوان «بيان كيفية إخراج زكاة المال عن سنوات سابقة» والتي تضمنت إجابة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء على سؤال تلقته الدار يقول فيه السائل: كان والدي يعمل بالتجارة ويقوم بإيداع رأس ماله في البنك، وأخبرني أنه كان لا يخرج زكاة المال في السنين السابقة، فكيف يمكنه إخراج الزكاة رغم أنه لا يعلم متى بلغ نصابًا؟.

زكاة المال

وقال الدكتور علي جمعة في إجابته عبر موقع دار الإفتاء بخصوص إخراج زكاة المال عن السنوات السابقة: يجب الاجتهاد قدر الطاقة في حساب مدخولات الوالد؛ لمعرفة وقت بلوغ ماله نصابًا عن طريق سؤال البنك الذي كان يضع فيه ماله وغير ذلك من طرق التوثيق والمعرفة؛ حتى يمكن حساب بدء الحول القمري الذي تجب على رأسه زكاة مال والدكَ.

دار الإفتاء

وتابع مفتي الجمهورية السابق قائلا إن: الأصل براءة الذمة عن الانشغال بحق الزكاة إلا بيقين بوصول المال إلى نصاب الزكاة، والأفضل الزيادة في حساب المال؛ لأنه إذا وافق الصواب فقد برئت الذمة بيقين، وإذا كان زيادة عن المشغولة به الذمة فمحسوب من الصدقة، ولا يظلم ربك أحدًا.

واختتم الدكتور علي جمعة فتواه الخاصة ببيان حكم إخراج زكاة المال عن سنوات سابقة عبر موقع دار الإفتاء بقوله: وعلى والدك التوبةُ عن التقصير في إخراج الزكاة في ميعادها، والاستغفارُ للمسلمين المستحقين للزكاة الذين حجب عنهم حقَّهم طيلة هذه الفترة، والله سبحانه وتعالى أعلم.