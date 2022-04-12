ما حكم عدم إخراج زكاة المال دون قصد؟.. «الإفتاء» تجيب (فيديو)

يعد السؤال عن حكم عدم إخراج زكاة المال، من الأسئلة الأكثر شيوعا خلال شهر رمضان الكريم، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، من بين الأسئلة المتداولة بشأن الزكاة، لذا حرصت دار الإفتاء المصرية على الإجابة عليه خلال بث مباشر للدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء.

حكم عدم إخراج زكاة المال

ويرتبط سؤال حكم عدم إخراج زكاة المال، ببعض الأمور مثل الكفارة وقدرها، وحكم عدم إخراج الزكاة متعمدًا، وما هو النصاب الذي يحق بعده أن يخرج المرء فيه الزكاة، وهي الأسئلة التي توضحها «الوطن» في هذا التقرير.

بشأن نصاب الزكاة، قال الدكتور أحمد ممدوح، خلال البث المباشر، إن النصاب هو قيمة معينة حين يصلها المال يكون قد حقق شرطًا من شروط وجوب الزكاة، موضحًا أن وصول أموال المرء إلى حد النصاب فيخرج عنها الزكاة، وقيمة النصاب 85 جرام ذهب عيار 21، مضيفا أن المصطلح الآخر بشأن نصاب الزكاة، فهو الحول، أي يظل في حيز هذا القدر من المال لمدة سنة هجرية كاملة، فقط تحقق بذلك شرطي الزكاة.

«الإفتاء» توضح حكم عدم إخراج زكاة المال

وأوضحت دار الإفتاء المصرية حكم عدم إخراج زكاة المال، إذ قال أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول ولم يخرج الزكاة، فيجب عليه إخراج الزكاة على السنة الفائتة إن كان قد مر حول واحد، ومن لم يخرج فيها الزكاة لأكثر من عام: «يجب قضاء الزكاة والتوبة الاستغفار لأن هذا ذنب إذا كان متعمدًا لا ناسيًا أو ساهيًا».

عدم اخراج الزكاة متعمدا

وأشارت دار الإفتاء المصرية لحكم عدم إخراج الزكاة متعمدا، بأن من لم يخرج الزكاة متعمدا، رغم توافر الشروط، فعليه التوبة والقضاء معًا، استنادا لقول الله سبحانه وتعالى الذين «يكنزون الذهب والفضة، ولا ينفقونها في سبيل الله أنهم موعودون بالعذاب الأليم».

وقال تعالى في سورة التوبة: «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ» [34-35].