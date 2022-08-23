تصوير فيلم «Fast and Furious 10» مهدد بالإيقاف بسبب السيارات

يتحمس الجمهور حول العالم، لعودة سلسلة «Fast and Furious» بالإصدار العاشر الذي جاء تحت عنوان، «Fast X»، المقرر طرحه في شهر أبريل المقبل.

الجمهور يذهب إلى فان ديزل

وجرى عرض «Fast and the Furious» لأول مرة في عام 2001، ويقوم متابعيه بالتوجه مباشرة إلى أنجيلينو هايتس، مكان تصوير العمل، وهو بالأخص المتجر المملوك لعائلة فيلم دومينيك توريتو «فان ديزل»، والمنزل الفيكتوري الجذاب للشخصية.

لكن كان يظن سكان هذا المنطقة، بإنه سيقوم الجمهور بالتفاط الصور فقط، وكل ليلة تقريبًا، يقوم عشاق السيارات بعمل الكثير من الضجيج، بسرعات عالية أمام المتجر، بالإضافة إلى السباق والاستيلاء على الشوارع، في جميع أنحاء المنطقة الواقعة غرب وسط المدينة.

السكان يحتجون عن تصوير فيلم «Fast X»

السكان الذين يتعاملون مع الضوضاء المستمرة والظروف غير الآمنة، يخططون للاحتجاج على تصوير فيلم «Fast X»، الذي مقرر انطلاقه يوم الجمعة المقبلة، ويأتي الاحتجاج في الوقت الذي وصل فيه الغضب من آثار سباقات الشوارع وعمليات الاستحواذ، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في المدينة.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت الوفيات الناجمة عن حوادث المرور ووفيات المشاة بشكل كبير خلال الوباء، وغالبًا ما يكون سببها القيادة المتهورة والسرعة، وأصبح وباءً في جميع أنحاء لوس أنجلوس والبلد بأكمله.

- قفزت الوفيات المرورية في الولايات المتحدة بنسبة 21% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، مقارنة بعام 2020.

بدء تصوير فيلم «Fast X»

ينطلق تصوير الفيلم الجمعة من الساعة 9 صباحًا، حتى 2 صباحًا أمام منزل «Toretto» على طريق «Kensington»، مع نشاط خدمات الطوارئ المحاكي، والتصوير الجوي، وتبليل الشوارع ودخان الغلاف الجوي، وفقًا لمتحدث باسم Film LA، المسؤول عن تصاريح تصوير الأفلام في لوس أنجلوس، لم يتم الانتهاء من تصريح التصوير، لكن تم تقديم النشرات إلى المجتمع من قبل المكتب.