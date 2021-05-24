تعرف على إيرادات فيلم fast and furious 9

وصلت إيرادات فيلم fast and furious 9 لأعلى رقم افتتاح عالمي لأفلام هوليوود منذ بداية فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبلغت إيرادات فيلم fast and furious 9، نحو 162 مليون دولار من مجموع 8 أسواق في نهاية هذا الأسبوع بما في ذلك 135 مليون دولار في الصين.

إيرادات فيلم Fast & Furious 9

وحصدت إيرادات فيلم Fast & Furious 9 تقريبا 6.2 مليون دولار في الشرق الأوسط ، 8.2 مليون دولار في روسيا و 2.4 مليون دولار في هونج كونج، و 12.4 مليون دولار أمريكى من IMAX.

فيلم Fast & Furious 9

وفيلم Fast & Furious 9، هو من بطولة فين ديزل، وميشيل رودريجيز، وتشارليز ثيرون، وجون سينا، وهيلين ميرين.

وحقق الفيلم الذي يعد الجزء التاسع من سلسلة أفلام «Fast & Furious»، نجاحات كبرى في العالم أجمع، حيث جمع 160 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع.

وتمكن فيلم fast & furious 9 أن يحصد إيرادات في آسيا وبالتحديد دولة الصين وصلت إلى 105 ملايين دولار، وأصبح على وشك أن يكون ثاني أكبر افتتاح لفيلم في السلسة بعد «The Fate Of The Furious» ووصلت إيرادات الفيلم في كوريا 7.7 مليون دولار.

فيلم fast & furious 9 حول العالم

ويعرض فيلم fast & furious 9 حاليا في 62 دولة وسيعرض في إستراليا يوم 17 يونيو، وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة في 25 يونيو، والمملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا وألمانيا في يوليو من العام الجاري.

تأجيل فيلم fast & furious 9

جدير بالذكر أن «F9» هو الجزء العاشر من سلسلة «Fast & Furious»، والجزء التاسع في السلسلة الرئيسية، وفيلم fast & furious 9 كان من المقرر أن يعرض في جميع أنحاء العالم في أبريل 2019، ولكن تم تأجيله عدة مرات بسبب فيروس كورونا المستجد وأحداث العالم.