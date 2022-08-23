السيسي يودع ملك الأردن بمطار العلمين

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ودع بمطار العلمين، الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

السيسي يستقبل ملكي البحرين والأردن

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر أمس الإثنين، بمطار العلمين، يرافقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، كلا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي.

وصرح السفير بسام راضي، بأن الرئيس رحب بزيارة ضيوف مصر الكرام في لقاء أخوي خاص، معربًا عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادةً وشعبًا للأواصر التاريخية التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية.

تبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا

وأضاف "راضي" أن لقاء الرئيس مع زعماء العرب شهد تبادل وجهات النظر بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.