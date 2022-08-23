عبدالفتاح الجريني يتصدر التريند بعد حفل زفافه

تصدر المطرب المغربي عبدالفتاح الجريني، تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد احتفاله، مساء أمس الإثنين، بحفل زفافه على الفنانة جميلة البدي، وذلك وسط حضور كبير من قبل الأهل والأصدقاء.

وحرص الفنان عبدالفتاح الجريني على متابعة جمهوره بكل تفاصيل حفل زفافه ابتداء من يوم الحنة الذي سبق حفل الزفاف بعدة أيام وكشف عنها من خلال مشاركتة للجمهور بعددٍ من الصور الخاصة به هو وزوجته، حيث ظهرا يرتديان زي مغربي باللون الأخضر.

عبدالفتاح الجريني يحتفل بزفافه

وبعد ذلك حرص الجريني يوم أمس الإثنين، على متابعة الجمهور بكل تفاصيل يوم حفل الزفاف بالكامل من خلال مشاركة جمهوره بعدد من الصور والفيديوهات الخاصة به هو وزوجته عبر خاصية ستوري، على صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

فدخل الجريني وزوجته في بداية حفل الزفاف بالزي المغربي الشهير على أنغام الفلكلور المغربي ووسط حرص أغلب الحضور على ارتداء الزي المغربي الشهير، ومن بينهم شقيقات العريس.

آخر أعمال عبدالفتاح الجريني

يذكر أن عبدالفتاح الجريني كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان كدابة والتي تعاون فيها مع Mo beazy والذي تولى أيضا تلحينها وميكس وماستر James Van Zundert & Faical Nouach، وكان قد تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وتقول كلمات الأغنية:

واه… إلا جيت نعاند

باغة تحداني انا راسي طاب

و مالي حتا نجري من وراك

يا خليني لحالي و نبقاو صحاب

في بالي ما دايرك انا فيه

مابايت ليلي كنفكر

و شحال …ما قالوا ليا عليك

ما جاش في بالي غايقدار