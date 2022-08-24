أستاذ اقتصاديات الوباء يحذر من تخزين الدواء في «الحمام أو المطبخ»

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الوباء، إنّ هناك عادات كثيرة تحتاج إلى تحسين فيما يتعلق بتخزين الدواء بداية من شراء الأدوية من الصيدلية حتى العودة للمنزل، موضحًا: «تخزين الأدوية يتطلب درجة حرارة معينة للغرفة ويجب ألا تزيد على 30 درجة».

ارتفاع درجة الحرارة يفسد الدواء

وأضاف أستاذ اقتصاديات الوباء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «لو درجة الحرارة زادت على 30 درجة يفسد الدواء، وفي فصل الشتاء يجب إبعاد الأدوية عن أشعة الشمس، كما لا يجب ترك الدواء في السيارة لأن درجة الحرارة فيها قد تتخطى 30 درجة».

معظم الأدوية تنتهي صلاحيتها بفعل درجات الحرارة

وتابع أستاذ اقتصاديات الوباء: «معظم الأدوية التي تنتهي صلاحيتها بفعل درجات الحرارة تقل فاعليتها، لكنه يظل آمنا إلى حد ما، وبعض الأدوية قد تؤذي الجسم».

وضع الدواء في صيدلية منزلية بالحمام أو المطبخ خطأ كبير

وواصل الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الوباء: «هناك خطأ آخر، حيث نضع الدواء في صيدلية منزلية بدورة المياه أو المطبخ، فالدواء يجب أن يحفظ في مكان جاف ودرجة حرارة ليست عالية، وإذا كان في حاجة إلى ثلاجة سيتم كتابة هذا الأمر، والدواء لا يجب وضعه في الفريزر باستثناء أنواع معينة».