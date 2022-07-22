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جمارك سفاجا تُحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية بحوزة راكب مصري

كتب:

محمود الجمل
03:50 م | الجمعة 22 يوليو 2022
تهريب جمركي

تهريب جمركي

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة أحمد عبد الله زكي، القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب بالوردية الثانية بإدارة تفتيش الركاب، اشتبه محمد موسى مأمور الجمرك في الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب «م.ف.ر»، مصري الجنسية قادم من ميناء ضبا السعودي إلي ميناء سفاجا البحري علي العبارة القاهرة.

ضبط 150 علبة سنترام و50 علبة بنادول

وبسؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه سداد ضرائب رسوم جمركية أجاب بالنفي.

وبتفتيش أمتعة الراكب بلجنة من محمد موسى ومحمد محيي الدين عباس مشرف صالة الركاب تبين وجود 150 علبة سنترام و50 علبة بنادول مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 86 ألف جنيه.

قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 86 ألف جنيه

قرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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محمود الجمل
بقلم محمود الجمل

محرر صحفي بجريدة الوطن،المسؤول عن تغطية أخبار وفعاليات وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وجمعيات رجال الأعمال.