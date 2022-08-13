وزير الصحة الأوكراني: روسيا تمنع توفير الأدوية المدعمة للمواطنين

اتهم وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو، السلطات الروسية بارتكاب جريمة ضد الإنسانية، من خلال منع وصول الأدوية التي تدعمها حكومة أوكرانيا في المناطق التي احتلتها القوات الروسية منذ غزو البلاد في فبراير الماضي.

وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس، قال «لياشكو» إن السلطات الروسية منعت مرارًا الجهود المبذولة لتوفير الأدوية المدعومة من الدولة للمواطنين الأوكرانيين في المدن والبلدات والقرى المحتلة، مضيفا خلال حديثه في وزارة الصحة في كييف: «طوال ستة أشهر من الحرب، لم تسمح روسيا بممرات إنسانية مناسبة حتى نتمكن من توفير الأدوية الخاصة بنا للمرضى الذين يحتاجون إليها، ونحن نعتقد أن روسيا تتخذ هذه الإجراءات عمدًا، ونعتبرها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب سيتم توثيقها والاعتراف بها».

صعوبة نقل مرضى النوبات القلبية إلى المستشفيات

وأضاف وزير الصحة: «عندما تضررت الطرق والجسور في المناطق التي تسيطر عليها الآن القوات الأوكرانية، كان يصعب نقل شخص أصيب بنوبة قلبية أو سكتة دماغية إلى المستشفى، وفي بعض الأحيان لا يمكننا الوصول في الوقت المناسب، ولا تستطيع سيارة الإسعاف الوصول إلى هناك في الوقت المناسب، ولهذا الأمر تتسبب الحرب في وقوع عدد أكبر من الضحايا».

الصحة العالمية: 445 هجوما على مستشفيات ومنشآت صحية

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن لدى الحكومة الأوكرانية برنامج يوفر الأدوية للأشخاص المصابين بالسرطان والمشكلات الصحية المزمنة، ووفقًا لمسؤولين من الأمم المتحدة وأوكرانيا، فإن تدمير المستشفيات والبنية التحتية إلى جانب نزوح ما يقدر بنحو 7 ملايين شخص داخل البلاد، كما تسببت الحرب في اضطرابات شديدة في الخدمات الصحية التي تديرها الدولة، والتي كانت تخضع لإصلاحات كبيرة استجابة لوباء فيروس كورونا، عندما بدأ الغزو الروسي في فبراير.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها سجلت 445 هجوما على مستشفيات ومنشآت رعاية صحية أخرى حتى 11 أغسطس، نتج عنها بشكل مباشر 86 حالة وفاة و105 إصابات، لكن «لياشكو» أكد أن العدد الحقيقي للضحايا بسبب الأضرار التي لحقت بالصحة والبنية التحتية للطرق في البلدان لا يمكن حسابه.