حصاد «نقل النواب» في دور الانعقاد الثاني: 212 ساعة عمل و108 اجتماعات

كشف النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حصاد عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني، الذي شهد نشاطًا مكثفًا، إذ مارست اللجنة أدوارها الرقابية، والتشريعية والمالية خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وفق الآليات البرلمانية التي حددها الدستور ونظمتها اللائحة الداخلية للمجلس.

154 طلب إحاطة

وأضاف «عابد» أنهَّ في هذا الإطار فإنَّ نشاط اللجنة خلال هذا الدور نقدمه في صورة أرقام حسابية على النحو التالي:

عقدت اللجنة 108 اجتماعات، بإجمالي عدد ساعات بلغ نحو 212 ساعة.

تناولت لجنة النقل والمواصلات خلال اجتماعاتها بحث ودراسة الموضوعات التالية:

* مشروع قانون واحد.

* 8 اتفاقيات دولية.

* 154 طلب إحاطة تناولت نحو 270 موضوعا مختلفا.

* مشروع خطة وموازنة وزارة النقل والجهات والهيئات التابعة لها وعددها 16 جهة وهيئة.

وأعدت اللجنة بشأن تلك الموضوعات عددًا من التقارير والمذكرات والتوصيات منها ما تم مناقشته في الجلسة العامة للمجلس وتمت الموافقة عليه، ومنها ما تمت إحالته إداريا إلى الحكومة وذلك على النحو التالي:-

- 9 تقارير تمّ عرضها على المجلس ووافق عليها.

- تقريران عن زيارات ميدانية لـ5 محافظات تمّت إحالتها إداريًا إلى الحكومة.

- مذكرتان تناولتا 6 موضوعات تم رفعهما إلى المستشار الدكتور رئيس المجلس للنظر في إحالتهما إلى الحكومة.

توصيات للحكومة

توصيات وزارة النقل والهيئات والجهات التابعة لها، تمّ إرفاقها بتقرير لجنة الخطة والموازنة الذي عرض على المجلس.

جرى تشكيل العديد من اللجان الفرعية بمشاركة أعضاء من اللجنة ومقدمي طلبات الإحاطة، ومسؤولي الأجهزة الحكومية، إذ انتقلت تلك اللجان إلى المحافظات وتفقد بعض مواقع المشروعات وأخرى عاينت مدى احتياج المواطنين لبعض خدمات النقل، ومن خلال تلك اللجان تم وضع حلول سريعة للعديد من المشاكل والاستجابة إلى مطالب جماهيرية، وقد كان لتلك اللجان مردود جيد لدى الشارع وخاصة في أقاليم مصر.

جاء ذلك إلى جانب استجابة الأجهزة الحكومية السريعة لتوصيات اللجنة التي تضمنت وضع حلول للعديد من المشكلات التي تناولتها اللجنة بالبحث عند مناقشة طلبات الإحاطة في العديد من محافظات الجمهورية.