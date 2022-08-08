وزارة النقل تنفي وجود أي حساب لوزير النقل على فيسبوك: لا تخصه

نفت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم، وجود أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يخص الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل.

وزارة النقل: الحسابات المنسوبة إلى وزير النقل لا تخصه

وأشار البيان إلى الحسابات المنسوبة إلى وزير النقل لا تخصه، مشددًا على أنَّ الوزارة غير مسؤولة عما ينشر بهذه الحسابات المزيفة من أخبار وان أي تصريحات يتم نسبها الى الوزير على هذه الصفحات التي تدعي أنَّها صفحة الفريق مهندس كامل الوزير لم يصرح بها الوزير.

«النقل»: الوزارة غير مسؤولة عما ينشر بهذه الحسابات المزيفة

وأكّدت وزارة النقل، أنَّ أخبار وتصريحات الفريق مهندس كامل الوزير يتمّ نشرها مع أخبار وزارة النقل عبر صفحة وزارة النقل على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من هنا، والموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة من هنا فقط.