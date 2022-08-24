رئيس «سموم الإسكندرية» تحذر من تناول الجمبري الكداب.. «سعره 10 جنيه للكيلو»

كشفت الدكتورة مها غانم، رئيس قسم السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، عن خطورة تناول «الجمبري الكداب» الذي انتشر بيعه في أسواق المحافظة، خاصة بعد انخفاض إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد في منطقة بحري والأنفوشي، مؤكدة خطورة الإفراط في تناول الجمبري الكداب أو ما يطلق عليه «شيكال» أو «صراصير وعقارب البحر».

الجمبري الكداب يغزو أسواق الإسكندرية

أمام حلقة السمك في منطقة الأنفوشي ببحري أو داخل أسواق الإسكندرية لبيع المأكولات البحرية، يقف بائعو السمك لبيع كميات كبيرة من الجمبري الكداب، الذي يتم طهيه بطرق مختلفة منها الشي أو القلي أو «شوربة سي فود» أو طاجن الأرز.

أستاذ السموم تكشف أضرار الجمبري الكداب

وقالت «غانم» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن إضرار الجمبري الكداب خطيرة في حالة إذا كان يعيش في منطقة صرف صحي، لافتة إلى أن صرصار البحر، يعيش على مخلفات البحر وبقايا النباتات، ويتغذى على الطحالب والنفايات ويمتص السموم في جسمه، مؤكدة أنه حينما يبقى في المكان الملوث يتغذى على الملوثات ويصبح ملوثًا.

وأضافت رئيس قسم السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أن خطورة ذلك السمك تتعلق بأنه يظل في الأماكن الملوثة ويتغذى على الملوثات مما يصبح تناوله خطرًا على الإنسان، لافتة إلى أنه في حال تواجد صرصار البحر في مكان نظيف، «ممكن يتاكل».

أستاذ السموم توضح الفرق بين الجمبري الحقيقي والكداب

وأوضحت أن الجمبري الحقيقي، يتميز بجسم شبه شفاف مفلطح من جانب إلى آخر وبطن مرن ينتهي بذيل يشبه المروحة، وله أرجل متعددة للسباحة، وتكون الهوائيات طويلة وشبيهة بالثلج، حيث يتواجد الجمبري في جميع المحيطات في المياه الضحلة والعميقة، وفي بحيرات وجداول المياه العذبة، لافتة إلى أن الجمبرى له ألوان متعددة منها الرمادى (القزاز) ولون السلمون ولون بني.

ما هو صرصار البحر أو الجمبري الكداب؟

ولفتت «غانم»، أن طول صرصار البحر يبلغ بوصة واحدة مع قشرة رمادية مسطحة ومجزأة، له 14 «رجل» واثنين من أزواج من الهوائيات، لديه عينان داكنتان على القسم الأمامي من أجسادها.