ضبط 79 قطعة أثرية مع شخص في الجيزة: تعود لعصري الفراعنة والرومان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 79 قطعة أثرية بحوزة شخص بالجيزة بقصد الإتجار، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط شخص في البدرشين

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في الحفاظ على التراث الثقافي والأثري للبلاد والعمل على مكافحة جرائم الإتجار في القطع الأثرية وملاحقة وضبط مرتكبيها، فقد وردت معلومات لقطاع شرطة السياحة والآثار مفادها قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، بحيازة بعض القطع التي يشتبه في أثريتها بمسكنه بقصد الإتجار بها.

79 قطعة أثرية

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تمّ استهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على 79 قطعة يشتبه في أثريتها مختلفة الأشكال والأحجام.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بعرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية رجحوا أنَّها ترجع للعصر الفرعوني وبعض العملات للعصر الروماني، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.