حبس المتهم بإصابة شخص في البدرشين 4 أيام.. حاول سرقة المجني عليه

أمرت النيابة العامة بحبس عاطل على خلفية اتهامه بإصابة آخر لسرقة تروسيكل ملكه بمركز البدرشين، واستعجلت جهة التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية التفصيلية والنهائية في الواقعة.

بلاغ بإصابة شخص على يد عاطل

كانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة البدرشين، تلقت بلاغاً من الأهالي بدائرة القسم يفيد بإصابة شخص على يد آخر بسلاح أبيض (مطواة)، وتم نقل المصاب للمستشفى لتداركه بالعلاج اللازم وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة للتأكد من صحتها والمستشفى لمعرفة حالة المصاب.

المتهم كان يحاول سرقة تروسيكل المجني عليه

وبعمل التحريات الأولية من قبل الأجهزة الأمنية وسؤال شهود العيان تبين أن المجني عليه، صاحب «التروسيكل»، كان يسير في إحدى مناطق مركز البدرشين وقام المتهم بالتعدي عليه وإشهار السلاح الأبيض في وجهه لسرقته ثم تسبب بإصابته بجرح طعني في جسده ولاذ بالفرار.

ضبط المتهم وعرضه أمام جهات التحقيق

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهم عقب تحديد هويته من خلال تفريغ كاميرات المراقبة في محيط المكان كما نجحت في القاء القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بدافع السرقة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بقرراتها المتقدمة والتحفظ على كاميرات المراقبة.