الأمن العام يداهم 6 مصحات «بير سلم» لعلاج الإدمان في الجيزة

شنّت الأجهزة الأمنية حملة أمنية مكبرة في نطاق محافظة الجيزة؛ لاستهداف مصحات علاج الإدمان غير المرخصة، وضبطت 6 مصحات «بير سلم» من دون تراخيص.

حملة أمنية

ونسّقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، مع قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، والأجهزة المعنية، وشنّت حملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة في نطاق محافظة الجيزة.

ضبط 6 مراكز غير مرخصة

وعقب تقنين الإجراءات، ضبطت قوات الأمن 6 مراكز لعلاج الإدمان من دون ترخيص، في نطاق محافظة الجيزة، كما ضبط 6 أشخاص، من المشرفين على تلك المراكز.

وتبين وجود العديد من المخالفات أبرزها عدم وجود ترخيص، وعدم وجود موافقة من الجهات المختصة، ومزاولة مهنة الطب البشري من دون ترخيص، مؤكدًا أنّه لا يوجد اتباع لسياسات مكافحة العدوى، كم اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.