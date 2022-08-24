مدبولي يشهد عقد إنتاج 40 قطارا.. ويؤكد: توجيهات بتوطين الصناعات الثقيلة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع عقد تصنيع وتوريد 320 عربة للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، بواقع 40 قطارًا جديدًا، وذلك بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركات «هيونداي روتيم» الكورية الجنوبية - نيرك (الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية).

حضر التوقيع كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة.

صيانة 8 سنوات وعَمرة جسيمة لكل قطار بـ656 مليون دولار

ووقع عقد الاتفاق اللواء مهندس شريف حسن ليل، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب شركة «هيونداي روتيم» يونج باي لي، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، ومن جانب الشركة الوطنية المصرية القومية لصناعة السكك الحديدية «نيرك» الدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، العضو المنتدب للشركة.

ويشمل عقد التوقيع عامَيْ الضمان، إضافة إلى أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات وعَمرة جسيمة لكل قطار، وذلك بقيمة إجمالية 656 مليون دولار.

صناعة الوحدات المتحركة وفق أحدث الأساليب

وعلى هامش التوقيع، أكّد رئيس الوزراء أنَّ توقيع هذا العقد يعد خطوة مهمة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو توطين الصناعات الثقيلة في مصر، ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق أحدث الأساليب، وذلك بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مختلف المشروعات، ومنها مشروعات النقل.