مدبولي: مصر في مرحلة الاتفاقات النهائية لتمويل جديد من «صندوق النقد»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة حاليًا في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك ردًا على تساؤل من أحد الشباب، خلال استقباله البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونحو 90 شابًا من المشاركين في ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022، اليوم، عن الوضع الاقتصادي الحالي للدولة المصرية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأضاف مدبولي أنّ مصر تبنت برنامج الإصلاح الاقتصادي، وحققت بفضله معدلات نمو كبيرة، ولولا أزمتا كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، كانت ستحقق معدلات نمو أكبر.

دعم الأسر الأكثر احتياجًا

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنّ الحكومة في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، كما تطرّق إلى الحديث عن أنّ الدولة المصرية تقدم دعمًا نقديًا لـ4 ملايين أسرة، بواقع 16 لـ20 مليون مواطن من خلال برنامج «تكافل وكرامة»، وتم إضافة مليون أسرة جديدة مؤخرًا للبرنامج.

دعم تمويني

وتابع أن مصر من الدول القليلة التي لا تزال تقدم الدعم التمويني ودعم السلع، وفي هذا السياق فإنّ الحكومة تنتج 270 مليون رغيف خبز مدعم يوميًا، تكلفة الرغيف الواحد 80 قرشًا، تدعمه الدولة بـ75 قرشًا، فيما تبلغ تكلفته على المواطن 5 قروش فقط، لافتًا إلى أنّ الدولة المصرية تتحمل 230 مليون جنيه يوميًا هي قيمة دعم الخبز.

وأكد أنّ الدولة المصرية تتبنى عددًا من برامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل بتكلفة مخفضة وتمويل ميسر، كما تطرّق إلى أنّ الحكومة المصرية تنسق بشكل كامل مع البنك المركزي للتعامل مع أزمة التضخم العالمية، آملين أن تأخذ هذه الأزمة مسار التعافي خلال الشهور القليلة المقبلة.