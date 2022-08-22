مدبولي: نعتمد على وزراء أعمارهم بين 40 و50 عامًا.. وهو أمر لم يحدث من قبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية في الاعتماد على وزراء شباب في الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر، وهو ما لم يكن يحدث قبل 2011.

ملتقى لوجوس الثالث

جاء ذلك ردًا من رئيس مجلس الوزراء على تساؤل من أحد الشباب خلال استقباله البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونحو 90 شابًا من المشاركين في ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022، اليوم.

صفات القائد الناجح

وتساءل أحد الشباب يعيش في شمال ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، عن رؤية الدكتور مصطفى مدبولي للصفات التي يتسم بها القائد الناجح، وقال رئيس الوزراء ردًا على هذا التساؤل، إنّ القائد الناجح يجب أن تكون لديه رؤية استراتيجية واضحة، يتم ترجمتها إلى خطط تنفيذية، والأهم هو اختيار فريق عمل بإمكانه تنفيذ هذه الخطط بنجاح، مؤكدًا أنّ القائد الناجح لا يمكن أن ينجز الأعمال بمفرده.

وأضاف: «بعد أن يتأكد القائد الناجح من تنفيذ هذه الخطوات السابق الإشارة إليها، يجب عليه أن يتابع بصورة يومية ما تم إنجازه على الأرض»، لافتًا إلى أنّ أكبر تحدٍ يمكن أن يواجه القائد هو اختيار الكوادر البشرية المناسبة، بمن فيهم الموظفون الصغار، لأن مدى كفاءة هؤلاء الموظفين يتوقف عليه أمر مهم للغاية، وهو إما أن يسير العمل بنجاح أو أن تتم إعاقة هذا العمل بسبب عدم الكفاءة.

وتابع رئيس الوزراء أنّ القيادي الناجح يُقيّم باستمرار خطط العمل وما تم إنجازه، ويصوب ما قد يراه خطأ إذا اكتشف هذا الخطأ، مؤكدًا أنّ هناك مقولة مهمة في علوم الإدارة، وهي أن «المدير الجيد هو من يصنع مديرين جيدين»، و«المدير السيئ هو من لا يفوض المهام للآخرين».