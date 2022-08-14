تحذير لأصحاب الهواتف من تطبيقات فيسبوك ويوتيوب مزيفة

حذرت عدد من تطبيقات الهاتف مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد من وجود عدد من البرامج الضارة التي تختبئ داخل عدد من التطبيقات مثل YouTube وWhatsApp الزائفة، حيث تم إصدار التنبيه من قبل شركة ميتا Meta المالكة لتطبيقات Facebook وMessenger وInstagram وWhatsApp، حيث كشفوا في تقرير حديث أن برنامج Dracarys الضار الجديد يتم حقنه في إصدارات مزيفة من التطبيقات الشائعة.

سلالة البرامج الضارة قادرة على سرقة سجلات المكالمات ومعلومات الاتصال

ووفقا لموقع «إكسبريس» قالت الشركة إن سلالة البرامج الضارة هذه قادرة على سرقة سجلات المكالمات ومعلومات الاتصال والملفات والرسائل النصية القصيرة والموقع الجغرافي وتفاصيل الجهاز من جهاز Android بالإضافة إلى التقاط الصور سراً، وتمكين ميكروفون الهاتف أو الجهاز اللوحي وتثبيت التطبيقات دون موافقة المستخدم.

وقالت شرة ميتا إنه تم العثور على برامج Android الضارة في إصدارات مزيفة من YouTube وSignal وTelegram وWhatsApp، حيث يحصل برنامج Android الضار الجديد على إمكانية الوصول إلى مجموعة كاملة من الميزات الخبيثة بعد إساءة استخدام خدمات إمكانية الوصول الخاصة بالجهاز والتي تمنحه بعد ذلك إمكانية الوصول إلى أذونات متزايدة.

وأشارت إلى أنه في حين أن وظائف البرامج الضارة قياسية إلى حد ما، حتى كتابة هذه السطور، لم يتم اكتشاف البرامج الضارة والبنية التحتية الداعمة لها بواسطة أنظمة مكافحة الفيروسات العامة الحالية، وهذا يوضح أن Bitter تمكنت من إعادة تنفيذ الوظائف الضارة الشائعة بطريقة لم يتم اكتشافها بواسطة مجتمع الأمان لبعض الوقت.

إن تحذير Meta من أن هذا البرنامج الضار الجديد الذي يعمل بنظام Android يمكن أن يتسلل إلى ما بعد اكتشاف مكافحة الفيروسات أمر مقلق، خاصة بالنسبة لأولئك الذين قاموا بالفعل بتنزيل التطبيقات المتأثرة.