في ذكرى ميلاد المخرج أشرف فهمي: قدمت أفلاما مميزة وأخرى ندمت عليها

يعد أشرف فهمي، أحد أبرز المخرجين المصريين، الذين حققوا نجاحًا كبيرًا وشهرة واسعة مع بداية السبعينيات من القرن الماضي، واستمرت حتى رحيله يوم 25 يناير عام 2001، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا يقدر بنحو 50 فيلمًا سينمائيًا.

عام 1936 كان ميلاد المخرج أشرف فهمي، فيما اختلفت بعض مواقع السينما حول يوم الميلاد ما بين 24 أو 25 من شهر أغسطس، ورغم دراسته للتاريخ بكلية الآداب، اتجه للالتحاق بالمعهد العالي للسينما، ثم دراسة الإخراج بالولايات المتحدة الأمريكية، عمل مساعدًا للإخراج في بدايته مع عدد من المخرجين، أبرزهم فطين عبدالوهاب، ويوسف شاهين، وذلك مع منتصف الستينيات، حتى أصبح مخرجًا مستقلًا بذاته، قادرًا على صناعة عددًا من الأفلام الناجحة.

نحو 50 فيلما سينمائيا من إخراج أشرف فهمي

وخلال لقاء تليفزيوني في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، وبالتحديد خلال تصوير فيلم «لا تسألني من أنا» بطولة شادية ويسرا وفاروق الفيشاوي، تحدث المخرج أشرف فهمي، إلى المذيعة سلمى الشماع في برنامج «زووم» عن مسيرته السينمائية، وتأكيده أن هناك أعمالًا يشعر معها بالندم، وأخرى جيدة حصد من خلالها العديد من الجوائز.

الاعتراف بالإخفاق أحيانا ضرورة لكل فنان

وأشار إلى أنه ليس راضيًا عن جميع أفلامه، وشأن كل فنان أحيانًا يكون موفقًا في تقديم أعمال ناجحة، وأخرى لن يكون راضيًا عنها تمامًا: «عندي أفلام، كان نفسي أتبرأ منها، لكن مش قادر»، مشيرًا إلى أن كلماته هذه ليست شجاعة منه، ولكنه حسابًا مع النفس بمرور الزمن، متابعًا: «بعض الزملاء يتبارون في الدفاع عن أفلامهم غير الموفقين فيها، أتمنى يكون لدينا القوة لمحاسبة أنفسنا قبل أن يحاسبنا الجمهور».

«مش عيب إن الفنان يخطئ أو يقدم عملًا غير راضي عنه»، ملخص الرؤية التي شرحها المخرج أشرف فهمي، وتأكيده أنه لا يوجد مخرجًا واحدًا في العالم كله، لم يقدم أفلامًا في وقت ما من حياته كانت ضعيفة فنيًا أو تافهة ورديئة إلى حد ما، مستشهدًا بـ«ألفريد هتشكوك» و«فلليني» وآخرين، رغم صيتهم الفني الكبير، إلا أنهم كانت لهم أفلامًا غير ناجحة.

5 أفلام في حياته يتمنى التبرؤ منها

«الفنان مثل لاعب الكرة، أحيانًا يوفق في مباراة وأخرى لا يحدث، وبالتالي ياريت يكون عندنا صفة التواضع حتى نستطيع تقديم أفلامًا جيدة»، وأشار أشرف فهمي، إلى أنه في بدايته قدّم فيلم ليل وقضبان، بطولة سميرة أحمد ومحمود مرسي ومحمود ياسين ومجدي وهبة، وحصد من خلاله عدة جوائز، ولكن في مرحلة أخرى من حياته والتي وصفها بالانتشار والضياع قدّم نحو 5 أفلام «يشعر معهم بعقدة الذنب» منها «ميعاد مع سوسو، بص شوف سكر بتعمل ايه؟، كرامتي».

وأشار إلى مرحلة قدم فيها مجموعة من الأفلام المهمة والمميزة في تاريخه الفني، منها «أمواج بلا شاطئ، امرأة عاشقة، رغبات ممنوعة»، بطولة الفنانة شادية، واصفًا أفلامه معها بأنها من أنجح أعماله خصوصًا وأنها واحدة من أهرامات الفن.