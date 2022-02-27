«جالا فهمي» حضر فرحها 100 فنان وفي جنازتها 6 فقط

شيعت منذ قليل، جنازة الفنانة جالا فهمي، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين، التي رحلت عن دنيانا قبل أن تكمل عامها الـ60، تاركة المجال الفني منذ ما يقرب من عشرين عاما، دون تحديد سبب الاعتزال والاختفاء.

تشييع جثمان جالا فهمي

جالا فهمي التي ابتعدت عن عالم الفن، بعد أن كان اسمها وصورتها ملء السمع والأبصار، رحلت دون أن يشارك نجوم الفن والغناء في جنازتها، فلم يحضر سوى 5 أفراد، وهم: زوجها السابق الموسيقار عمر خيرت، ونقيب الممثلين أشرف زكي، والفنانة دنيا سمير غانم، ومدحت صالح، وميرفت أمين، وأيمن عزب عضو مجلس النقابة.

جالا فهمي حضر فرحها 100 شخص

جالا فهمي في نجوميتها كانت تخطف الأنظار، ففي شهر سبتمبر من عام 1980 نشرت مجلة الموعد اللبنانية التي توقفت عن الصدور، تغطية خاصة عن حفل زفاف جالا فهمي الأول من كريم طارق زغيب، وهو الحفل الذي حضره أكثر من 100 فنان، وعنونته المجلة في ذلك الوقت «مائة نجم في فرح بنت المخرج»، كونها ابنة المخرج الراحل أشرف فهمي.

حفل الزفاف كان مذيع سهرته الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت أمين، أما الحضور كان أبرزهم: «صالح سليم، طارق سليم، سعد الدين وهبة، إحسان عبد القدوس، أحمد رجب، سناء جميل، لويس جريس»، أما من نجوم الفن نادية لطفي، نبيلة عبيد، شهيرة، نور الشريف وبوسي وفريد شوقي ونيللي ومحمود عبدالعزيز، هدى رمزي وهالة فؤاد وشويكار، وإيمان، وأحمد مظهر، فكري أباظة»، وأحيا الفرح الفنانة الراحلة شادية، وعازف الأورج عمرو سليم.