«لو فشلتي هتبقى مأساة».. كيف تعامل والد جالا فهمي مع دخولها عالم الفن؟

في حوار سابق لها أذاعته قناة «ماسبيرو زمان»، قالت الفنانة جالا فهمي، إن اسمها له أصول تركية ويعني «نقطة ندى»، وأنها تعتقد أن كل المصريين بهم عرق تركي، متابعة: «التراكوة عصبيين خلقهم ضيق، ديكتاتوريين لكن جعجاعين وطيبين، وأنا حاسة إني مش ديكتاتورة بس أنا جعجاعة وبعمل دوشة على الفاضي وبعدها بهدى ومفيش أي حاجة، وبيقولوا ده العرق التركي ضرب سيبوها 10 دقائق وهتهدى».

السخرية من اسم برنامجها

وأضافت خلال برنامج «حوار صريح جدا» مع الإعلامية منى الحسيني، أن برنامجها «الحل هو الحبل» لاقى انتقادات كثيرة وسخرية على اسمه، مؤكدة أن سيدة جاءت لها منزلها تعمل في مجال الخردوات وأشارت إلى أنها تبيع الأحبال كثيرا بسبب برنامجها، مواصلة: «فيه ناقد قالي يا ريت تاخدي الحبل وتشنقي بيه نفسك، والناقد ده بقى من أصدقائي لأني قابلته وفضلت أتريق على الحكاية وأتكسف».

وعن علاقة والدها، الذي كان يعمل مخرجا، بعملها في مجال التمثيل: «أبويا المخرج ملوش في الواسطة والفن زي الملعب لو نزلتي هتتكشفي لو إنتي مش موهوبة، ووالدي ممكن يشغلني في جميع أفلامه ما هي كوسة بقى، بس ميقدرش ينجحني وهو إدالي الفرصة الأولى لأن هو كان شايفني في دور في فيلم إعدام قاضي، واتفاجئ بيا كممثلة، والدور كان عاوز واحدة وجه جديد، وكنت أنا وجه جديد وراوية فكري نجحت وأصحابه طلبوني في شغل ومكانش اتفرح على البرنامج اليومي بتاعي وشافني وحس إني كويسة، ولما أصحابه طلبوا أشتغل معاهم اتحمسلي فجأة».

العمل المشترك مع والدها

وأوضحت الفنانة جالا فهمي أن والدها قال لها إنه قدمها ومن حقها كوجه جديد أن يقدمها ولكن يجب عليها أن تنجح بمجهودها، وكان يريد أن تنجح بعيدا عنه وعادت للعمل معه بعد 5 سنوات من أول عمل مشترك، مستطردة: «أبويا عصبي جدا في شغله ودقيق، أنا اتشتمت شتيمة وقالهم إنتو فاكرينها بنتي؟.. لأ أنا أمشيها وأجيب واحدة غيرها، وأنا أعيط، قالي أنا قدمت ناس كتير ونجحوا ولو جيت أقدم بنتي وتسقط دي هتبقى مأساة حياتي أنا شخصيا».

ترى نفسها غير محظوظة

ورأت الفنانة جالا فهمي نفسها غير محظوظة رغم أن والدها المخرج أشرف فهمي وزوجها شريف شعبان لأن كل شيء تقوم به تتعب فيه وتكون خطواتها صعبة، مواصلة: «المناخ الفني سيء جدا والناس مع بعض مبقتش كويسة، زمان كان فيه درجة حب، دلوقتي قليل لما أشوف حد يقول كلمة حلوة في زميل، وبحس إن كل واحد عينه في شغل التاني، ليه كدة ما تفكر في ورقك، ليه الناس عينها في شغل التاني، بشوف الشر بيضيع الوقت، أنا مش ست بيت مبحبش أنضف بيتي على طول مكركب بس بطبخ كويس جدا بس مش كل يوم، وأنا فوضوية مع إني عارفة كل حاجة فين، يعني مثلا الشراب ممكن تلاقيه في الحلة، بس بضحك جوزي، كنت بحب أخرج كل يوم في جوازي الأول، بس في التاني مبقتش كدة عشان في الوقت ده كنت عاوزة أتفرج على الدنيا وأخرج لكني حاليا لأ».

سر طلاقها من عمر خيرت

وأرجعت سبب طلاق الفنانات إلى عدم استقرار نظام حياتهن، بسبب الرغبة في نجاح أعمالهن، وأن الحالات الزوجية الناجحة في الفن نادرة جدا، مؤكدة أنها صديقة مع زوجها، مشيرة إلى الفن هو سبب انفصالها عن الفنان عمر خيرت، مواصلة: «عمر خيرت فنان غريب الأطوار جدا ومنطوي وخجول وعلى طول مع نفسه أوي، عمر عاوز العالم يدور في فلكه وأنا معرفش أدور في فلك حد، وشخصيته كانت كدة بسبب شغله ومكانش فيه مشاركة مكانش معايا، الطلاق شيء قاسي لأي ست والكلمة دي لما بتتقال بحس بالفشل ما هو فشل، بس فيه حاجات تانية في الحياة، أنا متفاءلة جدا».