وفاة والد الشاعر الغنائي نادر عبدالله صباح اليوم

توفى والد الشاعر الغنائي نادر عبد الله، صباح اليوم، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية في الأيام الماضية.

وأعلن خبر الوفاة محمود علي، زوج شقيقة الشاعر نادر عبدالله، عبر «فيسبوك» وكتب: «بكل حزن وأسى تلقيت خبر وفاة الحاج عبدالله محمود الأشعل، والد زوجتي ووالد الشاعر نادر عبدالله، نسألكم الدعاء له إنا لله وإنا اليه راجعون يالله يا رحیم ادخله فسيح جناتك في الفردوس الأعلى، وأن يكون مع الأنبياء والصديقين والشهداء وعظم الله أجركه وصبرلنا على فراقك يا أحن إنسان لله ما أخذ وله ما أعطى».

يذكر أن نادر عبدالله واحد من أهم الشعراء وعمل مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي ومن أهم أغانيه أنا بطبيعتي مع وائل جسار، استمارة 6 لراغب علامة، هي لرامي صبري، أنا ولا أنت لعامر منيب، لوحة باهتة لأنغام، أنا كتير عليك لسميرة سعيد، ولا نص كلمة لمحمد فؤاد، بستنى باليوم واليومين لجورج وسوف، أيام من حياتي لحسين الجسمي، عرفت اللي فيها لتامر حسني.