فيديو نادر للدكتور عبد الله شحاتة: نحتاج إلى أجيال تجاهر بأنها مؤمنة

بثت إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة لقاء تليفزيونيًا نادرًا للدكتور عبد الله شحاتة في ذكرى رحيله، ويعد الشيخ الراحل من أبرز علماء الأزهر الشريف، ومفسر ورئيس سابق لقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وقد رحل الشيخ الجليل قبل 20 عامًا، بعد رحلة علمية ثرية مد بها المكتبة الإسلامية بالعديد من الكتب المهمة مثل «الإعلام الديني والدعوة الإسلامية» وكتاب «تفسير القرآن» و«رؤية الدين الإسلامي في الحفاظ على البيئة»، وعرف بأسلوبه الهادئ البسيط في الحديث والبعد عن التطرف والحدة: «أننا نحتاج إلى أجيال تعتز بالقرآن وبالإسلام وبالتقى وبالطاعة وتجاهر بأنها مؤمنة، نحتاج إلى أجيال من المؤمنات تعتز أنها كاسية مؤمنة قانتة تائبة عابدة».

شحاتة: يعتز الإنسان بوطنه وبميلاده وبديانته وإسلامه

وأضاف «شحاتة» في لقائه التليفزيوني النادر المذاع على «إذاعة القرآن الكريم من القاهرة»: «أننا نحتاج إلى أجيال من الرجال والنساء تعتز بأنها مؤمنة، تعتز بأنها مصرية، في مصر وفي خارجها، نعتز ببلادنا كما قال مصطفى كامل لو لم أولد مصريًا لوددت أن أكون مصريًا، يعتز الإنسان بوطنه وبميلاده وبديانته وإسلامه».

شحاتة يوضح كيفية رفع شأن الإنسان وعلو نجمه

وأوضح الشيخ الجليل: «أن الإنسان قد تعترضه العقبات والعراقيل في هذه الحياة، فقد يفاجأ بشخص كريه مؤذي، فلا يجب أن يفكر الإنسان في رد الأذى، بل قابل بالتي هي أحسن، فدائمًا يرتفع شأنك ويعلو نجمك، ويجعلك الله دائمًا إلى أعلى»، لافتًا إلى قول نبي الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله).