سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25-8-2022 في البنوك المصرية

مع الحديث عن العمرة وأسعارها في تلك الأشهر، يهتم الناس بمعرفة سعر الريال السعودي، إذ تحظى عملة الرياض باهتمام الكثيرين، وتحديدًا العمالة المصرية بالخارج.

واليوم الخميس 25 أغسطس الجاري، تستعرض «الوطن» ضمن الخدمات الاقتصادية بمجال أسعار العملات، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر، وفق بداية التعاملات الصباحية، التي جاءت كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية، مثل البنك الأهلي وبنك مصر وغيرها، نحو 5.08 جنيه للشراء مقابل 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سعر الريال السعودي سجل بالبنك المركزي 5.09 جنيه للشراء، مقابل 5.11 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي سجل في بنك الإسكندرية 5.07 جنيه للبيع و5.11 جنيه، وفق الموقع الإلكتروني للبنك بحسب آخر معاملات وردت اليوم الخميس.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما سجل الريال السعودي بالمصرف أبو ظبي الإسلامي، 5.10 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم، نحو 5.10 جنيه للبيع، و5.08 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

ووفق موقع البنك الخاص ببنك قناة السويس، بلغ سعر الريال السعودي 5.06 جنيه للشراء، مقابل 5.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

الريال السعودي سجل في بنك المصرف المتحد، نحو 5.12 جنيه للبيع، و4.93 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد، نحو 5.12 جنيه للبيع، و4.93 جنيه للشراء.