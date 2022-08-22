سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 22-8-2022 في البنوك المصرية

مع بداية تعاملات اليوم الإثنين في البنوك المصرية، تزداد عمليات البحث على المحرك جوجل، عن سعر الريال السعودي فى مقابل الجنيه، بالمؤسسات المصرفية، خاصة مع زيادة الإقبال على أداء العمرة.

وفي هذا الصدد، يعرض «الوطن» ضمن الخدمات الاقتصادية بمجال أسعار العملات، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر، وفق بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين الموافق 22 أغسطس الحالي، التي جاءت كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سعر الريال السعودي سجل بالبنك المركزي 5.08 جنيه للشراء، مقابل 5.10 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي سجل في بنك الإسكندرية 5.07 جنيه للبيع و5.10 جنيه، وفق الموقع الإلكتروني للبنك بحسب آخر معاملات وردت قبل اليوم الإثنين.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما سجل الريال السعودي بالمصرف أبو ظبي الإسلامي، 5.09 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سعر الريال السعودي بمعاملات البنك الأهلي سجل اليوم الإثنين، نحو 5.10 جنيه للبيع، و5.07 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية، مثل البنك الأهلي وبنك مصر وغيرها، سجل 5.07 جنيه للشراء مقابل 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

الريال السعودي سجل في بنك المصرف المتحد، نحو 5.9 جنيه للبيع، و5.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

ووفق موقع البنك الخاص ببنك قناة السويس، بلغ سعر الريال السعودي 5.06 جنيه للشراء، مقابل 5.10 جنيه للشراء.