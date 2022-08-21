سعر الريال السعودي اليوم الأحد 21-8-2022 في البنوك المصرية

مع بداية تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية، أول أيام الأسبوع، تزداد عمليات البحث عبر المحرك جوجل، عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، في المؤسسات المصرفية، خاصة مع اقتراب موسم العمرة.

وفي هذا الصدد، يعرض «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية الاقتصادية في مجال أسعار العملات، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، وفق بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد الموافق 21 أغسطس الحالي، التي جاءت كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي بالبنك المركزي 5.08 جنيه للشراء، مقابل 5.11 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي ببنك الإسكندرية 5.07 جنيه للبيع و5.10 جنيه، وفق الموقع الإلكتروني للبنك بحسب آخر معاملات وردت قبل اليوم الأحد.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما سجل الريال السعودي داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي، 5.09 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

بينما سجل سعر الريال السعودي بمعاملات البنك الأهلي اليوم، نحو 5.11 جنيه للبيع، و5.07 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

تراوح سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، مثل البنك الأهلي وبنك مصر وغيرهما من البنوك بين 5.07 جنيه للشراء مقابل 5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

بلغ الريال السعودي في بنك المصرف المتحد، نحو 5.92 جنيه للبيع، و5.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

ووفق الموقع الإلكتروني الخاص ببنك قناة السويس، سجل سعر الريال السعودي 5.06 جنيه للشراء، مقابل 5.11 جنيه للشراء.