تحت رعاية وزارة البيئة وبالشراكة مع "دورنا".. الأهرام للمشروبات تضخ 5 ملايين جنيه لإعادة تدوير البلاستيك هذا العام

تحت رعاية وزارة البيئة، تعلن الأهرام للمشروبات عن شراكتها مع "دورنا" لتحقيق أهداف الشركة المستدامة. وهي إعادة تدوير 25% من حجم إنتاجها من البلاستيك PET بنهاية 2022، عن طريق عمال إعادة التدوير غير الرسميين بمنطقة 15 مايو، وهذه الاستثمارات تصل إلى 5 مليون جنيه مصري هذا العام، وستتزايد هذه الاستثمارات كل عام لتصل الشركة إلى هدفها الأكبر وهو إعادة تدوير 100% من حجم إنتاجها من البلاستيك PET بحلول عام 2025.

شركة الأهرام للمشروبات من أقدم الشركات بمجال صناعة المشروبات في السوق المصرية، وإحدى الشركات الرائدة في مجال الاستدامة وهذا ضمن إطار استراتيجيتها العالمية "نحو عالم أفضل". في 2021، بادرت شركة الأهرام للمشروبات بتوقيع ميثاق الحد من أضرار مخلفات البلاستيك مع وزارة البيئة إيماناً منها بالاستدامة وتأكيداً على مسؤوليتها تجاه البيئة والمجتمع الذي تعمل به. ودعماً لهذه المبادرة، استثمرت شركة الأهرام للمشروبات 5 ملايين جنيه مصري لإعادة تدوير 25% من منتجاتها من البلاستيك PET بنهاية 2022 من خلال "دورنا" لدعم نظام إعادة التدوير وجميع العاملين به. يعتبر العام الحالي هو الخطوة الأولى التي تخطوها شراكة الأهرام للمشروبات مع "دورنا" في طريق الوصول إلى إعادة تدوير 100% من منتجات الشركة.

"دورنا" هو نظام التعويض العكسي الذي صممته شركة CID للاستشارات، وهو أول نموذج شامل اجتماعياً للمسؤولية الممتدة للمُنتَج في مصر، ويعتبر حلاً مستدامًا لإعادة التدوير وضمان حيادية أضرار البلاستيك كما أنه قابل للتطور لأنه يشارك عمال إعادة التدوير غير الرسميين لزيادة قدرتهم الحالية على إعادة تدوير العبوات البلاستيكية PET مع مراعاة تحسين مستوى معيشتهم على أصعدة مختلفة. وتقوم منظومة "دورنا" بتحقيق هذا من خلال توفير حوافز شهرية لجميع العاملين في سلسلة إعادة تدوير البلاستيك PET بناءً على الكمية التي يتم جمعها، وبناءً على توثيق المعاملات والتحقق منها والموافقة عليها في النظام الإلكتروني الخاص بالمنظومة، ثم توزيع الحوافز على العاملين في المنظومة من خلال محافظهم الإلكترونية.

قال الرئيس التنفيذي لشركة الأهرام للمشروبات، م/نيكولاي ملادينوف "أي شركة رائدة يجب أن تكون مثالاً مسؤولاً يحتذى به. تماشياً مع استراتيجيتنا العالمية وأولوياتنا المحلية، يجب أن نكرس كل جهودنا ونوجه كل اهتمامنا لإنقاذ وإصلاح بيئتنا ووضع معايير تساعد على الحد من الأضرار المستقبلية المتوقعة، وأهمها أضرار مخلفات البلاستيك. تعد شراكتنا مع منظومة "دورنا" خطوة كبيرة وجادة نحو إيجاد حل لمشكلة البلاستيك PET، بالإضافة إلى تحسين حياة أكثر من 600 عائلة خاصة بعمال إعادة التدوير غير الرسميين بمنطقة 15 مايو، خاصة بعد أن فقدوا جميع منازلهم في سيول مارس 2020".

كما أوضحت د. ليلى إسكندر، مؤسس شركة CID للاستشارات، "إن شراكة الأهرام للمشروبات مع "دورنا" دليل واضح على التزام الشركة بالمسؤولية الممتدة للمُنتَج، وهي سياسة ضمن قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 من قبل وزارة البيئة، فضلاً عن دفع العمل البيئى والاقتصاد الدوار من خلال شراكات بين القطاع الخاص، والدولة، والقطاع غير الرسمي للتقليل والحد من أضرار مخلفات البلاستيك في مصر. امتثالاً للمسؤولية الممتدة للمُنتَج، تم تصميم نظام "دورنا" للتعويض العكسي ليكون نظام تعقب موثقًا ومعتمدًا، يغطي تكاليف إدارة مخلفات العبوات البلاستيكية لشركائها، ويساعد على إعادة تدوير مواد بلاستيكية أكثر بطريقة متطورة. بالإضافة إلى بناء المجتمعات ودعم الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة. وعلى الصعيد البيئي، فهذا النظام يفيد المدن من خلال تقليل مخلفات البلاستيك في الشوارع ويحافظ على المجاري المائية من تسرب البلاستيك إليها والوصول إلى النيل، والترع، والبحار".

إن التخطيط ما هو إلا حلم يتحول إلى حقيقة مثبتة بأرقام حقيقية فقط عند التنفيذ؛ فإن شراكة الأهرام للمشروبات و"دورنا" تعتبر مثلًا حقيقيًا على أرض الواقع لحل مشكلة إعادة التدوير وإدارة المخلفات البلاستيكية، لأنه نظام يمكن تطبيقه بجميع محافظات مصر ويوحد شركات القطاع الخاص لتحقيق المسؤولية الممتدة للمُنتَج ودعم الدولة لتحقيق أهدافها في الاستراتيجية الوطنية نحو الاستدامة.

وأخيراً وليس آخراً، يستعد كل من شركة الأهرام للمشروبات و"دورنا" للمشاركة في قمة المناخ COP27، لضمان التواجد الدائم والمستمر بجميع النشاطات الداعمة والصديقة للبيئة. ستتواجد الأهرام للمشروبات في COP27 ضمن إطار خطتها المتكاملة للاستدامة بتسليط الضوء على "دورنا" بالإضافة إلى القضايا الأخرى التي تدعمها الشركة مثل الزراعة المستدامة، وتوفير المياه، والتوريد المحلي، والخدمة المجتمعية، وتمكين المرأة.