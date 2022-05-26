خبير: إعادة تدوير البلاستيك صناعة بها العديد من الفرص

قال المهندس وليد خميس الخبير الاقتصادي، إن هناك اهتمام كبيرة خلال الفترة الحالية، بعملية وصناعة إعادة تدوير المواد البلاستيكية، موضحا أن هناك الكثير من المشروعات التي أصبحت تتجه للعمل، من خلال الاستفادة من مبادرات الدولة، لمساعدة الصناعات الصغيرة التي تعد صناعة المواد البلاستيكية، وإعادة تدويرها منها.

النجاح الفعلي يبدأ من الكميات الصغيرة

وأضاف «خميس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه على أي شاب راغب في البدء في مشروع لصناعة وإعادة تدوير البلاستيك، يجب البدء في الخطوة الأولى برأس مال منخفض، وإنتاج منخفض، ثم التوسع عقب ذلك مع الوقت، وتحقيق النجاح الفعلي من الكميات الصغيرة، وتكبيرها في المستقبل.

21 مليون طن من النفايات في مصر أغلبها بلاستيك

وأشار إلى أن إعادة تدوير المواد البلاستيكية، من الصناعات التي يجب الاهتمام بها، من الراغبين في بدء المشروعات، إذ يوجد 21 مليون طن من النفايات التي تعتبر من الخامات المهدرة، التي قد تكون ذات قيمة في الصناعة، سواء بلاستيك أو زجاج أو معادن، لكن أكثر هذه الكميات من البلاستيك، وينقصنا فقط مشروعات لإعادة تدوير البلاستيك مرة أخرى، خاصة أنه له عوائد ومكاسب كبيرة، في ظل الاهتمام بها خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن هناك احتياج كبير خلال هذه المرحلة، للتكاتف بين المستثمرين وحلقات التدوير للمواد، خاصة في ظل الأزمات الحالية والمستقبلية التي يشهدها العالم.