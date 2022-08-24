انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية والمحافظ يتابع إصلاح الخط العمومي

كسر مفاجئ في ماسورة المياه الرئيسية قطر 1000 مل بمنطقة القباري، غرب الإسكندرية، تسبب في انقطاع المياه عن 3 مناطق كبرى في نطاق غرب المدينة، منذ أمس الثلاثاء وحتى بعد ظهر اليوم الأربعاء، الأمر الذي تبعه تواجد محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، في موقع الكسر، لمتابعة الإصلاحات، وسط تشديدات على سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح.

محافظ الإسكندرية يتابع كسر الخط العمومي للمياه غربا

وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعمال إصلاح الكسر المفاجئ في ماسورة المياه الرئيسية قطر 1000 مل بمنطقة القبارى بحي غرب، والمغذية لمناطق القباري والورديان والدخيلة حتى العجمي، والتي تسببت في ضعف وإنقطاع المياه في بعض المناطق.

توجيه بسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح الماسورة

وأشار المحافظ إلى أنه عقب حدوث كسر الماسورة، أصدر تعليماته لجميع الجهات التنفيذية بسرعة الإنتهاء من أعمال إصلاح الماسورة.

وشدد على جميع الأجهزة المعنية بالتنسيق لإصلاح جميع الخسائر الناجمة عن كسر الماسورة، وعلى رأسها تعطل الكهرباء عن بعض المناطق.

8 سيارات لشفط المياه عقب كسر الخط العمومي

يأتي هذا بعدما تواجدت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب، منذ أمس لمتابعة عمل شركة مياه الشرب فرع هندسه البلد باعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه عمومي بقطر 1000 مللي أمام الموقف الجديد بطريق القباري السريع.

جاء ذلك في استجابه فورية منها فور ورود بلاغ بهذا الشأن ووجود تجمعات كبيرة من المياه تؤدي إلى عرقلة حركة المرور أمس الثلاثاء.

وعلى الفور تم الدفع بعدد 8 سيارات شفط مياه من قبل الصرف الصحي الي جانب فتح المطابق لاستيعاب الكميات الكبيره من المياه، حيث تم شفط المياه وتيسير حركه المرور وعودتها الي طبيعتها، بينما تجرى المتابعة حتي الانتهاء من اعمال الإصلاح.