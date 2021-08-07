«حياة كريمة» في الإسكندرية تنهي معاناة أهالي أبو صير مع انقطاع المياه

في قرية أبو صير التابعة لمركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية، عانى الأهالي كثيرا من عدم وصول المياه إلى المنازل، خاصة في فصل الصيف، مع زيادة الاستهلاك اليومي للمياه في القرى السياحية المطلّة على البحر، ولم يعد أمام أهالي القرية سوى إحضار سيارات محمّلة بخزانات مياه من المركز لقضاء احتياجاتهم اليومية، حتى وضعت «حياة كريمة» حجر الأساس لأول محطة رفع مياه في القرية، منهية معاناة استمرت لسنوات كثيرة.

شكاوى انقطاع مياه الشرب في الصيف

مشاهد شكاوى انقطاع المياه في منازل قرية أبو صير، كادت أن تتلاشى، بعد إنجاز نسبة كبيرة من أعمال محطة رفع المياه الجديدة، حيث ينتظر سكان المنازل بلهفة، انتهاء العمال من إتمام المشروع، إيذانا ببدء«حياة كريمة» خالية من المتاعب اليومية للحصول على كوب المياه.

«حسام ناجي» أحد شباب قرية أبو صير بمركز برج العرب، بدأ حديثه لـ«الوطن» بوصف معاناته هو وأهل بيته قائلا: «من أول فصل الصيف مش بتطلع المياه في البيوت لأن القرى السياحية بتسحب المياه وأحنا بيوتنا على جبل عالي مش بتطلع المياه ليه»، بحسب وصفه.

بدء العمل في محطة رفع مياه الشرب بقرية أبو صير

منذ أن أعلنت مبادرة «حياة كريمة» بدء العمل في محطة رفع المياه للقرية، استقبلها الأهالي بفرح شديد ولهفة لإنهاء المعاناة، «كلها أسابيع ونحس بالفرق في المياه ونعيش حياة طبيعية» حيث يراقب عمل العمال والمهندسين في موقع العمل القريب من بيته باهتمام كبير كل يوم، بحسب قوله.

مشاهد المعاناة السابق وصفها لن يبقى منها في ذاكرة الأهالي شيء، سكان المنازل يتشوقون لأول كوب ماء دون معاناة خلال أسابيع قليلة بعد الانتهاء من محطة رفع المياه، بحسب قول محمد عبد السلام أحد أبناء القرية لـ«الوطن»، سيتم الاستغناء عن سيارات المياه المحملة بالماء من المركز لتوصيل المياه إليهم بعد إتمام مشروع محطة رفع الماء.