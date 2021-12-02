انقطاع المياه عن 7 مناطق في الإسكندرية اليوم.. تعرف عليهم وموعد عودتها

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، عن انقطاع المياه عن 7 مناطق اليوم الخميس، بسبب إصلاحات في بعض المناطق، واستمرار أعمال ترحيل الخطوط في مناطق أخرى، مؤكدين أنهم أعلنوا ذلك من أجل اتخاذ الاستعدادات من قبل سكان تلك المناطق وتخزين المياه قبل مواعيد الانقطاع.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل انقطاع المياه عن 7 مناطق اليوم الخميس، جميعهم في شرق المدينة الساحلية وأقصى شرقها، موضحين أسباب الانقطاع ومواعيدها.

انقطاع مياه الشرب عن 4 مناطق أقصى شرق الإسكندرية

وأوضحت شركة مياه الشرب، أنه سوف يتم انقطاع المياه عن 4 مناطق أقصى شرق الإسكندرية، وذلك نظرًا للكسر المفاجئ بخط قطره 1500 مم المغذي لمحطة المعمورة، ولهذا تعلن شركة مياه الشرب عن ضعف وانقطاع المياه عن المناطق التالية: «لإصلاح، والمعمورة، وأبو قير، والطابية خط رشيد» وذلك اليوم الخميس من الساعة 10 صباحًا.

وتهيب الشركة، المواطنين قاطني تلك المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه، لحين عودة المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

انقطاع المياه في مناطق شارع 45

وفي ذات السياق أعلنت الشركة، عن انقطاع مياه الشرب عن 3 مناطق في نطاق حي المنتزه أول نظرًا لاستكمال أعمال ترحيل خطوط المياه بمشروع نفق 45 الجاري تنفيذه مما سيؤدي إلى ضعف وانقطاع المياه في المربع الآتي: «من شارع 45 إلى شارع إسكندر إبراهيم، و من شارع جمال عبد الناصر إلى طريق الكورنيش» وذلك الساعة الثانية صباح اليوم الخميس، على أن تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من عملية الترحيل.

وأهابت شركة المياه، بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.