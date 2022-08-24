وزير الأوقاف يعتمد إشهار 88 مسجدا محليا على مستوى الجمهورية

قالت وزارة الأوقاف، إنه في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد المساجد، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إشهار 88 مسجدًا محليًّا على مستوى الجمهورية؛ إحلالًا وتجديدًا وصيانة وترميمًا.

أسماء المساجد المُشهرة

وأعلنت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم، أن المساجد التي تم إشهارها جاءت على النحو التالي:

1- الفيوم التقوى - الأكرت سنورس

2. محمد عبد العال – عزبة الست خديجة الفيوم

3. الرحمن بجوار مدرسة أبو كساه الصناعية أبشواي

4. قنا آل راجح الشقيفي أبو تشت

5. الرحمن فرشوط

6. صحن العتيق عزبة سلمان نجع حمادي

7. عباد الرحمن – حاجر الدهسة فرشوط

8. علي بن أبي طالب – الأشراف القبلية قنا

9. البحر الاحمر أبرق شلاتين

10. سوهاج عمر بن الخطاب – مزاته والشيخ جبر جرجا

11. السلام البلابيشي دار السلام

12. أحمد البربري عرب النواحل ساقلته

13. المحطة البلينا

14. أولاد حسن - الغابات البلينا

15. الشمرات سوهاج

16. بني سويف التوبة علي سعيد الواسطي

17. العجمي بندر بني سويف

18. الرحمن عزبة محمد أمين أهناسيا

19. الشيخ أبو الخير أهناسيا

20. النصر ببا

21. الشيخ الدشطوطي سمسطا

22. القليوبية الوحيد كفر الحبش كفر شكر

23. الكبير القبلي بقرية ترسا طوخ

24. سيدي محمد بن جماعة السد قليوب

25. أبو ذكري بكفر بطا بنها

26. الشرقية منصور العزازي – أكياد البحرية فاقوس

27. الفردي القرين

28. الأربعين التلين منيا القمح

29. الشهداء - آل قريش الشوبك الزقازيق

30. أبو قاسم شرشيما ههيا

31. الرحمة بناحية كفر محمد موسي - الدهتمون أبو كبير

32. الغربية النور كفر كلا الباب السنطة

33. كفر الشيخ الفلاحين كفر الشيخ

34. الشاذلي ميت جناح دسوق

35. العتيق - البرج مطوبس

36. الدقهلية النور المباحث ميت سلسيل

37. الشيخ خليل - دميرة طلخا

38. هارون الرشيد 8000 فدان المطرية

39. عباد الرحمن - الصيادين الجمالية

40. الكبير بسنديله بلقاس

41. البحيرة الخزان البحري دمنهور

42. الشنيطي شبراخيت

43. العلم و الإيمان الرحمانية

44. الرحمن الصيادين المحمودية

45. الرحمن العساكرة ايتاي البارود

46. كبكاب رشيد

47. الوادي الجديد النور عزبة النور بلاط

48. الرحمة بموط الداخلة

49. عبد الله آدم الخارجة

50. باريس الشرقي باريس

51. الرحمة أبو بكر بأبو الهول الفرافرة

52. البحير الداخلة

53. الإسماعيلية

النصر عزبه صبيح القنطرة غرب54.

أبو جمعان عزبة العرب أبو صوير

55. الرحمن عزبة عوض الله التل الكبير

56. الشيخ رضوان الكربه 2- قريه البياضة القنطره غرب

57. الإسكندرية الصاعدة الكبير العامرية

58. المغربي كرموز

59. إبراهيم موسي المنتزه

60. المنوفية التقوى بناحيه ميت القصري قويسنا

61. خالد بن الوليد – عزبة النعماني بالدبابية بركة السبع

62. عباد الرحمن قرية زرقان تلا

63. أسيوط الشيخ سليمان بني عدي

64. السلام بني مر الفتح

65. الحج بخيت باكور ابو تيج

66. إدارة اوقاف صدفا (مسجد الرضوان) صدفا

67. المنيا اولاد عطا - دلجا ديرمواس

68. الفاروقي ملوي

69. الخشاشبه بني مهدي مطاي

70. دمياط عرب الهرميل كفر سعد

71. الفردوس الحلواني الروضة فارسكور

72. الجيزة التوحيد الباويطي الواحات البحرية

73. السويس منشية حنيفة الجناين

74. مرسي مطروح أبوذرالغفاري سيدي براني

75. سيدنا لقمان القريه 21- بنجر السكر الحمام

76. شمال سيناء الرحمة أقطية - بئر العبد

77. الزقازقة قاطية- بئر العبد

78. القواسمه الشيخ زويد

79. ابو عميرة - الخربة بئر العبد

80. الزوايدة بئر العبد

81. اسوان الإمام الرفاعي – قرية خربيت نصر النوبة

82. الرحمة - قرية الدهسة - أقليت كوم امبو

83. الاقصر محمد يوسف سفين – العشي الزينية

84. عبد الله أبو عوض الاقصر

85. نجع العرب - منشأةالعماري الأقصر

86. العلم والإيمان القرنة

87. جنوب سيناء المروة توشكي طور سيناء

88. شهداء المسلمين ابو زنيمه