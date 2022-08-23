برلماني: وزارة الأوقاف تعددت أدوارها في عهد الرئيس السيسي

وجه النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب التحية والتقدير إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزيرالأوقاف على تخصيصه 20 مليون جنيه من الموارد الذاتية للأوقاف إسهامًا في مساعدات الدولة المصرية لأشقائنا بدولة السودان.

مبادرة الأوقاف تتماشى مع رؤية الرئيس السيسي

وقال في بيانه، إن هذه المبادرة من وزارة الأوقاف تتماشى مع الاهتمام الكبير من مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ومساندة الأشقاء السودانيين في إطار العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين القاهرة والخرطوم.

يأتي ذلك لتقديم المساعدات الإغاثية اللازمة لأشقائنا في السودان، نظرًا لما تعرضت له بعض المناطق بها من أضرار جراء السيول الأخيرة، مؤكدًا أن الواقع والتاريخ أكدا وقوف مصر قيادة وحكومة وبرلمانًا وشعبًا مع دولة السودان الشقيقة.

وزارة الأوقاف مؤسسة وطنية مهمة

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف من المؤسسات الوطنية والمهمة التي تعددت أدوارها داخليًّا وعربيًّا وأفريقيًّا ودوليًّا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهًا تحية قلبية للدكتورمحمد مختار جمعة الذي نجح بكل كفاءة واقتدار وبدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بكل ما يتعلق من مهام لوزارة الأوقاف في مختلف المجالات.