«قادرون باختلاف» يستجيب لطلب ميار بعد تقرير «الستات ميعرفوش يكدبوا»

استجاب مؤتمر «قادرون باختلاف»، لحالة الطالبة ميار، التي عرض برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على شاشة «cbc» مع هبة الأباصيري، وإيمان عز الدين، ومنى عبد الغني، تقريرًا عنها، كشفت من خلاله، عن أمنيتها في حضور المؤتمر القادم «قادرون باختلاف»، الذي يقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

.

كان البرنامج عرض تقريرًا عن ميار، التي تعرضت لحادث مأساوي، تسبب في إصابتها بالشلل، ورغم الإعاقة تمكنت من التفوق، حصلت على امتياز في كلية العلوم، والآن تستعد للدراسات العليا.

وخلال التقرير، كشفت ميار عن رغبتها وحلمها في حضور مؤتمر «قادرون باختلاف» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضور بروفات المؤتمر خلال الأيام المقبلة في الاحتفالية

وفي استجابة سريعة، دعت أمل مبدى الرئيس التنفيذي للمؤتمر، في مداخلة هاتفية للبرنامج، ميار، لحضور بروفات المؤتمر خلال الأيام المقبلة في الاحتفالية، فضلًا عن حضورها المؤتمر خلال شهر نوفمبر المقبل.

إصابة ميار حسين عمر

وكانت ميار حسين عمر، ذكرت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنها تعرضت لحادث أثناء ذهابها لتنسيق الثانوية العامة، عقب ظهور النتيجة عام 2016، ما أسفر عن حدوث شلل بالأطراف الأربعة، وعدد من الإصابات الأخرى، بعدها انتقلت لعدة مستشفيات للعلاج، إذ أصيبت بكسر في الفقرة الخامسة العنقية، وكدمة على الحبل الشوكي، وأجريت عدة عمليات جراحية بالعمود الفقري ما بين تثبيت فقرات وغيرها من العمليات.