وزير التعليم العالي: «قادرون باختلاف» كنز وبإمكانهم تغيير الكثير

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تنتهج سياسة واضحة في تعظيم وخدمة ذوي القدرات الفائقة.

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال مشاركته في فعاليات فوج ذوي الهمم من الجامعات والمعاهد الخاصة، بحضور الفنان محمد صبحي والدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، أن الوزارة تعد ذوي القدرات الفائقة مثل الطلاب الأسوياء، مؤكدا أن الجامعة لها دور كبير في مساعدتهم: «نركز على الإبداع والابتكار في العملية التعليمية».

إنشاء 20 مركزا لمساعدة وتأهيل ذوي القدرات الفائقة

وأوضح عاشور، أنه لأول تم إنشاء 20 مركزا لمساعدة وتأهيل ذوي القدرات الفائقة بتعلم برامج بآليات تكنولوجية جديدة من خلال الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي في عملية الابتكار والإبداع والتعليم والتعلم، مؤكدا أن الوزارة حريصة على مساعدة هؤلاء الطلاب لالتحاقهم بسوق العمل المناسب لقدراتهم، وذلك من خلال التدريب المستمر خلال فترة التعليم ليكونوا قادرين على مواجهة سوق العمل.

إنتاج أعمال مبتكرة لتنمية الإبداع

وأكد وزير التعليم العالي، أن الجامعة أثبت أن «قادرون باختلاف» كنز وبإمكانهم تغيير الكثير، والدليل على ذلك الألعاب البارالمبية دائما يتفوق أصحاب القدرات فيها على الأشخاص العاديين، مطالبا بإنتاج أعمال فنية مبتكرة لتنمية الإبداع لديهم.

وأكد وزير التعليم العالي، أن الجامعات تشجع ذوي الاحتياجات الخاصة بإنشاء العديد من المراكز لمساعدتهم وتسهيل مسارات سوق العمل بهم، بجانب مشاركتهم في مختلف الأنشطة الترفيهية.