أمل مبدي: قوة صندوق «قادرون باختلاف» تكمن في دعم الرئيس السيسي

علقت المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون صندوق «قادرون باختلاف»، قائلة إن الرئيس السيسي أعلن عن إنشاء هذا الصندوق في النسخة الثالثة من «قادرون باختلاف»، وكانت مبادرة منه، واتخذ مجلسي النواب والشيوخ الإجراءات لإنشائه.

15 مليون من ذوي الهمم في مصر

وأضافت «مبدي»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن قوة الصندوق تكمن باهتمام ودعم الرئيس السيسي له، وهي رسالة لكل ذوي الهمم والمجتمع بأكمله بالاهتمام بهذه الفئة، لافتة إلى أن ذوي الهمم يتراوح عددهم في مصر ما بين 12 لـ15 مليون شخص.

ولفتت إلى أن الصندوق يتكون من 14 عضوا، والرئيس السيسي على رأس هذه القائمة، ولم يتم التشكيل حتى الآن، متمنية اختيار أعضاء الصندوق على قدر من الفهم من القضية ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.

الصندوق سيبحث تمكين وتدريب قادرون باختلاف

وأوضحت أن الصندوق سيبحث تمكين وتدريب ذوي الهمم من أجل تشغيلهم، متابعة: «لا يوجد أحد من القادرون باختلاف لا يستطيع العمل، فمنهم من يستطيع العمل كحرفي أو في كول سنتر أو في مطعم أو حتى كطبيب، فهناك ذوي إعاقة حركية أطباء، كلٌ ميسر لما خُلق له».

وأشادت بتعيين بعض ذوي الهمم في وظائف مختلفة بحسب الإعلانات التي تنشرها وزارة القوى العاملة من حين لآخر».