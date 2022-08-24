أيمن بهجت قمر ضيف «معكم منى الشاذلي».. ومداخلة خاصة من شيرين عبد الوهاب

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، الشاعر الغنائي الشهير أيمن بهجت قمر، في حلقة الغد، الخميس، من برنامجها «معكم منى الشاذلي»، في تمام التاسعة مساء، عبر قناة cbc.

وتأتي الاستضافة على خلفية إعلان أيمن بهجت قمر حصوله على البكالوريوس بعد محاولات دامت لسنوات طويلة، حيث يتحدث عن ظروف وفاة والده الكاتب الكبير بهجت قمر، وكيف صعّبت مشوار الدراسة، فضلا عن تسبب عمله والتزاماته الأسرية في إضافة الكثير من الصعوبات على إكمال الدراسة.

ويشارك في الحلقة العديد من نجوم الغناء والموسيقى بمداخلات هاتفية يهنؤون «أيمن» خلالها بحصوله على البكالوريوس، في مقدمتهم الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي تروي الكثير من المواقف التي جمعتها به، وكيف أن خبر حصوله على الشهادة سيشجعها على استكمال دراستها.

هذا بالإضافة لمداخلات من الموزع الموسيقي طارق مدكور، والشاعر الغنائي أمير طعيمة، ووالدة أيمن بهجت قمر.