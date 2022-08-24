«أبل» تعلن عن منتجات جديدة في مؤتمر صحفي الشهر المقبل

كشفت شركة Apple عن أنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا في 7 سبتمبر المقبل، ومن المتوقع الإعلان عن أجهزة iPhone الجديدة. بحسب CNBC.

بث الحدث على على موقع Apple الإلكتروني

وسيجري بث حدث الإطلاق على موقع Apple الإلكتروني، إذ كانت Apple قد عقدت فعاليات إطلاق افتراضية مسجلة مسبقًا منذ بداية جائحة كوفيد في عام 2020، كما دعت الناس لمشاهدة الإطلاق في حرمها الجامعي في كوبرتينو، كاليفورنيا.

طرازات Apple Watch و AirPods

ومن المتوقع أن تعلن Apple أيضًا عن طرازات Apple Watch وAirPods الجديدة في هذا الحدث، ويقال إن الشركة تجهز طرز Mac و iPad جديدة أيضًا، ولكن يتم الإعلان عنها أحيانًا في حدث منفصل في أكتوبر.

إطلاق أبل 4 طرازات جديدة من iPhone

وتوقع تقرير CNBC أن تطلق شركة أبل 4 طرازات جديدة من iPhone والتي من المحتمل أن يطلق عليها اسم iPhone 14. وستكون مزودة بكاميرات محسنة، ويمكن أن تحتوي إصدارات iPhone 14 Pro الأكثر تكلفة على فتحة أصغر في الجزء العلوي من شاشة الجهاز، مقابل «الشق» الذي تمتلكه أجهزة iPhone الحالية.

أسعار تشكيلة Apple الجديدة

ويراقب المحللون عن كثب أسعار تشكيلة Apple الجديدة لمعرفة ما إذا كانت الشركة رفعت الأسعار أم لا، بسبب حالة عدم اليقين في سلسلة التوريد وارتفاع التضخم.

ويمكن أن تعلن Apple أيضًا عن طرازات جديدة من Apple Watch، يُحتمل أن تسمى السلسلة 8.

وقالت بلومبيرج في يوليو إن شركة آبل تخطط لإصدار نسخة «احترافية» أكثر تكلفة، وتشير التقارير إلى أن شركة آبل يمكنها تضمين مستشعر درجة حرارة الجسم في نماذج هذا العام لتتبع النوم والخصوبة.

وتقوم Apple أيضًا عادةً بإصدار الإصدار الجديد من iOS لأجهزة iPhone بعد حدث سبتمبر، ويتضمن البرنامج هذا العام القدرة على تخصيص شاشة قفل الهاتف والقدرة على إلغاء إرسال رسائل iMessages أو تعديلها. بحسب CNBC.