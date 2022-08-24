نواب التنسيقية يشاركون في مؤتمر الهيئة الإنجيلية «التسامح ومواجهة العنف»

شارك وفد من أعضاء نواب وشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مؤتمر «التسامح ومواجهة العنف من المبدأ إلى التطبيق»، الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية، برئاسة القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في منتجع الجلالة وذلك لمدة يومين.

وزير الأوقاف يشارك بمؤتمر التسامح

وبحسب بيان عن التنسيقية، حضر المؤتمر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وعدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأساتذة الجامعة، وأعضاء المجتمع المدني ورجال الدين المسيحي والإسلامي والواعظات والراهبات.

وناقش المؤتمر في جلساته، عددًا من القضايا التي تدور حول التسامح ومواجهة العنف، وقيمة التسامح كمنهج حياتي، والجوانب الاجتماعية والثقافية للعنف، وآليات نشر ثقافة التسامح ومواجهة العنف، ودور الإعلام في تشكيل الوعي الاجتماعي، ودور الثقافة في بناء الشخصية، وأهمية الشباب وبناء الوعي.

ورش عمل

وبحسب البيان، شارك أعضاء التنسيقية في إدارة عدد من ورش العمل وجلسات الموتمر لمناقشة كيفية الخروج بتوصيات لمواجهة خطاب الكراهية ونبذ العنف.

وضم وفد التنسيقية كل من محمود فيصل القط، وأميرة العادلي، ومحمد إسماعيل ومحمد عبد العزيز، وعماد خليل، وطارق الخولي، وهيام الطباخ، ورشا كليب، ومحمد فريد، ومحمد عمارة.

يذكر أن منتدى حوار الثقافات التابع للهيئة القبطية الإنجيلية، ناقش على مدار الأعوام الماضية، موضوعات «المواطنة في التعليم، وفي الإعلام، والتعددية، ومواجهة العنف والغلو، ومواجهة خطاب الكراهية».