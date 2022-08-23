غادة علي نائبة «التنسيقية» تحتفل باجتيازها دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد

احتفلت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتخرجها ضمن الدفعة الأولى من الدبلوم الأكاديمي للحوكمة ومكافحة الفساد من هيئة الرقابة الإدارية، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

شرف ومسئولية عظيمة

وقالت النائبة في بيان: «شرف ومسئولية عظيمة، أن ألقي كلمة الدفعة نيابة عن زملائي الخريجين، في حضور الوزير حسن عبدالشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومحمد سلامة، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وقيادات الهيئة، والدكتور محمد السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأعضاء هيئة التدريس بالدبلوم ودارسيه».

ثمرة التعاون

أضافت نائبة التنسيقية: «حقيقي كلي فخر لوجودي على مدار عام كامل، بين محاضرات وامتحانات وأبحاث، مع كوكبة من الزملاء الدارسين والقيادات في مختلف المجالات بالدولة، تحت مظلة هذا البرنامج المتميز، الذي هو ثمرة التعاون بين منبرين من منابر العلم والمعرفة: هيئة الرقابة الإدارية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة».