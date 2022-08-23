وكيل «التخطيط» بصالون التنسيقية: استقبلنا 306 أفكار بمبادرة المشروعات الخضراء خلال يومين

قال الدكتور خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك حراكا كبيرا منذ انطلاق مبادرة المشروعات الخضراء في المحافظات.

وأضاف مصطفى، خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المنعقد الآن، حول آليات تطبيق مبادرة المشروعات الخضراء في المحافظات، أن هناك تفاعلا كبيرا عبر المنصة التي تم إطلاقها، إذ تقدم حتى الآن نحو 306 مشاريع من مختلف المحافظات في أول يومين.

تغير المناخ يمس الجميع

وتابع أن قضية تغير المناخ تمس الجميع، ونستهدف تسليط الضوء على المشروعات الخضراء، واجتذاب الشركاء الماليين والاستثماريين وتحويل المشروعات المقترحة لحقيقة ونشرها بكل محافظات الجمهورية.

وأشار الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنها مبادرة للمستقبل ويجب استغلالها في مشاركات مصر بقمة المناخ اللاحقة، والوصول لممولين عالميين، والارتقاء بالمشروعات والأفكار المصرية للعالمية.

وقال إن هناك لجنة تنسيقية على المستوى العام، بجانب لجان تنفيذية في كل المحافظات تحت إشراف كل محافظ، بجانب لجنة التحكيم، ثم العرض على اللجنة التنسيقية ومجلس الوزراء للوصول للنتائج النهائية الأفضل.

دعم المبادرة والحشد لنجاحها

وأكد أن هناك جهات وشركات كثيرة أبدت دعمها للمبادرة والحشد لنجاحها، وخاصة في ظل المسؤولية المجتمعية لها، مشددا على أهمية الشراكة والمشاركة بهذه المبادرة، بالإضافة للوعي والحراك المجتمعي، مؤكدا أن الحكومة تدعم المبادرة ومشروعاتها ماديا وتوعويا وإعلاميا.