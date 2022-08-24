قائد قوات الدفاع الجوي: سرية المعلومات لا تعتمد على ما نمتلكه من أسلحة فقط

قال الفريق محمد حجازي، قائد قوات الدفاع الجوي، إننا في عصر السماوات المفتوحة والعالم أصبح قرية صغيرة، وتعددت وسائل الحصول على المعلومات سواء بالأقمار الصناعية وأنظمة الاستطلاع الإلكتروني المختلفة وشبكات المعلومات الدولية، بالإضافة إلى وجود الأنظمة الحديثة القادرة على التحليل الفوري للمعلومة وتوافر وسائل نقلها بتنقيات عالية، ما يجعل المعلومات المتاحة أمام من يريدها.

نعمل على تنفيذ مهامنا بطرق وأساليب غير نمطية

وأضاف «حجازي»، خلال حواره في برنامج «عن قرب»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني ويعرض على شاشة «دي إم سي»، أن الشيء المهم هو فكرة استخدام الأنواع المختلفة من الأسلحة والمعدات بشكل يحقق تنفيذ المهام بأساليب وطرق غير نمطية في معظم الأحيان، بما يضمن التنفيذ الكامل في إطار خداع ومفاجأة الجانب الآخر، والدليل على ذلك «في بداية نشأة قوات الدفاع الجوي تم تدمير أحدث الطائرات الإسرائيلية من خلال منظومة الدفاع الجوي المتوفرة لدينا في ذلك الوقت، وكمان كان فيه تحرك لينا في سرية تامة، وأسقطنا طائرة الاستطلاع الإسرائيلي التي كانت مزودة بأحدث نظم الاستطلاع الإلكتروني وده حرم العدو من استطلاع قواتنا غرب القناة».

السر لا يكمن فيما نمتلكه من أسلحة ومعدات فقط

وأوضح قائد قوات الدفاع الجوي: سرية المعلومات لا تكمن فقط فيما نمتلكه من أسلحة ومعدات، لكن السر يكمن فيما لدينا من قدرة على تطوير استخدام السلاح والمعدة، ما يمكنها من تنفيذ مهامها بكفاءة تامة علاوة على الارتقاء المستمر بالفرد المقاتل.