وزير التنمية المحلية يشارك في أولى اجتماعاته بمجلس الوزراء اليوم

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في المقر الصيفي للحكومة، بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة عددٍ من الملفات المختلفة التي تعمل الحكومة عليها.

هشام آمنة يحضر اجتماع «الوزراء» لأول مرة اليوم

ويشارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لأول مرة في اجتماعات مجلس الوزراء، اليوم، بعدما غاب عن أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد، عقب تكليف 13 وزيرًا بمنصابهم الوزارية، في الاجتماع الذي انعقد الأسبوع الماضي في مقر الحكومة بالعلمين الجديدة.

ومن المُقرر، أن يستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بتوجيه الترحيب باللواء هشام آمنة؛ لمشاركته في الاجتماع بعد الأزمة الصحية التي مر بها، جراء حادث السير.

وقضى اللواء هشام آمنة، فترة علاجٍ في مستشفى العلمين النموذجي، بعدما تعرض لحادث سير، خلال توجهه لاجتماع في مقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة.

وخرج وزير التنمية المحلية من المستشفى، مساء الأربعاء الماضي؛ ليقضي فترة نقاهة وضع خلالها تحت الملاحظة لعدة أيام، قبل أن يعود لممارسة أعماله، عقب الاطمئنان الكامل على حالته الصحية.

اجتماع مجلس الوزراء يناقش مستجدات تداعيات الأزمة الاقتصادية ومواجهة كورونا

ويتابع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، مستجدات مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، ومواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».