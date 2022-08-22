وزير التنمية المحلية يستأنف عمله.. ويشكر مدبولي والحكومة: كانوا على تواصل دائم معي

وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الشكر وعميق التقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات القوات المسلحة والشرطة، والذين كانوا على تواصل دائم معه للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث مروري الأسبوع الماضي، وتماثله للشفاء بعد الاطمئنان التام على الحالة الصحية له وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تنفيذ التكليفات الرئاسية

جاء ذلك عقب استئناف وزير التنمية المحلية اليوم الإثنين، عمله بمقر الوزارة، حيث عقد عدة اجتماعات مع القيادات لمتابعة سير العمل في عدد من الملفات العاجلة التي تهم المواطنين بالمحافظات وكذا تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

حياة كريمة

كما وجّه اللواء هشام آمنة، قيادات الوزارة بسرعة المتابعة الدقيقة لملفات عمل الوزارة، خاصة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، وباقي المشروعات والبرامج التي تشرف عليها الوزارة بالتنسيق مع بعض الوزارات الأخرى.